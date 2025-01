Aston Villa le puso precio a Jhon Durán y podría convertirse en el colombiano más caro de la historia

Para nadie es un secreto que la temporada de fichajes en el fútbol europeo está más viva que nunca y que los equipos más tradicionales del continente están buscando hacerse con los jugadores más cotizados del mercado. Uno de ellos es Jhon Durán, el joven colombiano que, después de un inicio de temporada muy prometedor, está en la lista de varios clubes. Su equipo, el Aston Villa, ha recibido algunas ofertas; pero en aras de buscar un buen negocio, se conoció que le puso precio y lo montaría como el colombiano más caro de la historia.

Según lo reveló el periodista Dharmesh Sheth, del medio Sky Sports, Aston Villa sabe que en Jhon Durán tiene una verdadera mina de oro y que, tras el inicio de temporada del delantero colombiano, en la que ha sumado 12 goles en 28 partidos, puede sacar una buena tajada si concreta su salida del club. Así las cosas, el conjunto de Birmingham confirmó que, cualquier equipo que pretenda fichar al colombiano, tendrá que hacer una oferta igual o superior a los 70 millones de libras esterlinas, lo que equivale a más de 80 millones de euros.

Es más, el mismo comunicador confirmó que algunos equipos ya han tocado la puerta de Aston Villa, con el objetivo de fichar a Jhon Durán, pero han sido rechazados. El caso más sonado fue el de West Ham United, club que desde hace un buen tiempo dejó ver su interés por el colombiano y puso en la mesa de los villanos más de 50 millones de libras. “El Aston Villa ha rechazado una oferta de 57 millones de libras del West Ham por el delantero Jhon Durán; el jugador firmó recientemente una extensión de contrato hasta 2030″ recordó.

West Ham United have submitted an offer worth £57million to sign Aston Villa striker Jhon Duran ✍️🚨 pic.twitter.com/0BqCkSVfmh