Los más de 10 años de paciente espera de Néstor Lorenzo al lado de Pékerman hasta coger las riendas de la Selección

El argentino se sentó en el banco al lado de su maestro y aprendió discretamente hasta que Ramón Jesurun se la jugó por él después de 2 intentos fallidos

Cuando José Pékerman aterrizó en Colombia en enero de 2012 no llegó solo. A su lado venía un grupo de hombres de absoluta confianza, entre ellos Néstor Lorenzo. Ambos ya se conocían de memoria. Habían compartido el cuerpo técnico de Argentina durante el proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006, una selección que reunió a figuras como Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Javier Saviola y un joven Lionel Messi que apenas comenzaba a escribir su historia.

Néstor Lorenzo junto con José Pékerman.

Ese pasado en común hizo que Pékerman no dudara en volver a llamarlo para asumir uno de los mayores retos del fútbol colombiano: regresar a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Mientras el argentino aparecía frente a los micrófonos y recibía el reconocimiento por los resultados, Lorenzo trabajaba lejos de las cámaras. Siempre con su libreta en la mano, analizaba rivales, corregía movimientos defensivos y conversaba constantemente con los zagueros durante los entrenamientos. Era el hombre de confianza del seleccionador.

Su pasado como defensor le dio una mirada privilegiada para esa labor. Fue una pieza clave en la consolidación de una de las mejores líneas defensivas que ha tenido Colombia en los últimos años. Trabajó con Mario Yepes, Aquivaldo Mosquera, Pablo Armero, Camilo Zúñiga, Santiago Arias, Éder Álvarez Balanta y Carlos Valdés. Más adelante también participó en el crecimiento de la dupla conformada por Yerry Mina y Dávinson Sánchez, que terminó convirtiéndose en la base defensiva del siguiente proceso mundialista.

El resultado fue evidente. Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo en Brasil 2014 y cuatro años después volvió a clasificar a Rusia 2018. Fueron dos Mundiales consecutivos con un cuerpo técnico que transformó la mentalidad de la Selección.

Aunque los reflectores apuntaban hacia Pékerman, dentro del grupo todos sabían la importancia que tenía Lorenzo. Era el consejero silencioso, el hombre que pocas veces levantaba la voz, pero cuya opinión siempre era escuchada. Sin embargo, una vez más tendría que esperar. El puesto principal todavía no era suyo.

La academia que formó a Néstor Lorenzo como jugador y entrenador

Mucho antes de convertirse en entrenador, Lorenzo fue moldeado por varios maestros del fútbol argentino.

Su formación comenzó en Argentinos Juniors, una cantera reconocida por desarrollar algunos de los mejores talentos del país. Allí aprendió bajo la dirección de técnicos como José Yudica, Francis Cornejo y Omar Saporiti, quienes le inculcaron la importancia del orden táctico y la disciplina.

Pero quizás el primer entrenador que dejó huella fue su propio padre. Fue él quien lo dirigió en las divisiones juveniles y quien le enseñó una lección que aún conserva: hablar poco, escuchar mucho y que cada palabra tenga verdadero peso cuando llegue el momento de pronunciarla.

Más adelante apareció Carlos Bilardo, uno de los técnicos más influyentes del fútbol mundial. Con él aprendió la obsesión por los detalles, la preparación táctica y la importancia de anticiparse al rival. Compartió camerino con Diego Armando Maradona y vivió desde adentro una generación irrepetible del fútbol argentino.

Después llegó el maestro que terminaría marcando el resto de su carrera: José Pékerman.

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Durante casi dos décadas compartieron entrenamientos, concentraciones, eliminatorias y dos Copas del Mundo. Lorenzo dejó de ser simplemente un colaborador para convertirse en el hombre de mayor confianza del entrenador argentino. Observó cómo manejaba los grupos, cómo enfrentaba los momentos de crisis y cómo construía relaciones cercanas con los futbolistas.

Fue una escuela que duró muchos años y que terminó preparándolo para el reto que tanto había esperado.

El ascenso de Néstor Lorenzo al banco de la Selección Colombia

La oportunidad finalmente llegó en 2022.

Después de la eliminación de Colombia rumbo al Mundial de Catar, la Federación Colombiana de Fútbol necesitaba reconstruir el proyecto deportivo. No buscó un nombre desconocido. Apostó por alguien que conocía la casa, entendía al jugador colombiano y había participado en la etapa más exitosa de la Selección durante este siglo.

Néstor Lorenzo dejó de ser el escudero para convertirse en el líder.

Su proceso ha tenido momentos de euforia y también de cuestionamientos, como suele ocurrir con cualquier seleccionador nacional. Sin embargo, logró consolidar una idea de juego, mantener la confianza en referentes como James Rodríguez y, al mismo tiempo, abrirles espacio a nuevas figuras como Gustavo Puerta.

Ahora afronta uno de los mayores desafíos de su carrera. Portugal aparece como un examen de alto nivel para medir hasta dónde puede llegar esta Selección Colombia en el Mundial de 2026. Del otro lado estará Cristiano Ronaldo y una de las nóminas más poderosas del torneo.

Será una nueva prueba para ese hombre que durante años observó, aprendió y esperó.

Porque si algo ha demostrado la carrera de Lorenzo es que nunca necesitó correr para llegar primero. Le bastó con aprender mientras esperaba el momento indicado.

Otros técnicos que también heredaron el puesto de sus maestros

La historia de Néstor Lorenzo no es un caso aislado dentro del fútbol mundial. En varias selecciones, quienes comenzaron como asistentes terminaron ocupando el lugar de sus mentores.

En Colombia ocurrió con Francisco Maturana y Hernán Darío "Bolillo" Gómez. Durante años trabajaron juntos tanto en Atlético Nacional como en la Selección Colombia. Gómez fue el principal asistente de Maturana antes de asumir la dirección técnica del combinado nacional en 1995 y posteriormente clasificar al Mundial de Francia 1998.

Otro caso exitoso es el de Lionel Scaloni. Antes de conquistar la Copa América y el Mundial de Catar 2022 con Argentina, integró el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Tras la salida del experimentado entrenador, Scaloni recibió la oportunidad y terminó construyendo uno de los procesos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

En África también ocurrió algo similar con James Kwesi Appiah. Durante varios años fue asistente de la selección de Ghana hasta que en 2012 asumió como entrenador principal. Bajo su dirección se convirtió en el primer técnico africano en clasificar a los Black Stars a una Copa del Mundo.

Todos tienen algo en común con Néstor Lorenzo. Antes de dirigir aprendieron desde un segundo plano. Descubrieron que el liderazgo también se construye observando y que, muchas veces, las mejores oportunidades llegan para quienes saben esperar el momento indicado.

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