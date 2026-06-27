Ni Unicentro ni Plaza Central: este centro comercial de Medellín fue el que más dinero movió en Colombia

A pesar de que los grandes complejos de Bogotá y los grupos empresariales, este lugar consiguió ingresos por más de $50.000 millones

Los centros comerciales se han convertido en uno de los motores económicos más importantes de las grandes ciudades. Más allá de las compras, hoy funcionan como espacios para conciertos, ferias, gastronomía, entretenimiento y experiencias que les permiten diversificar sus ingresos. Por eso, grupos como Cencosud, PEI, Parque Arauco, Cencosud y otros grandes jugadores siguen invirtiendo millones de pesos para ampliar y modernizar sus complejos en Colombia.

Sin embargo, en este negocio también hay un rey. Aunque Bogotá concentra la mayor cantidad de grandes centros comerciales del país, fue Medellín la que volvió a quedarse con el primer lugar en materia de ingresos. Así lo reveló el más reciente Mapa Nacional de Centros Comerciales 2026, elaborado por Mall & Retail, que consolidó los resultados financieros registrados durante 2025.

El Tesoro, el centro comercial de Medellín que volvió a ser el número uno del país

No es la primera vez que ocurre. El Tesoro Parque Comercial ya se ha acostumbrado a figurar en la parte alta de los rankings y, una vez más, logró imponerse sobre gigantes de Bogotá como Unicentro, Centro Mayor, Titán Plaza o Plaza Central.

De acuerdo con el informe de Mall & Retail, durante 2025 El Tesoro registró ingresos por $64.098 millones, convirtiéndose en el centro comercial con mayores ingresos de Colombia. La cifra confirma la solidez de un modelo de negocio que va mucho más allá del comercio tradicional.

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El éxito del complejo paisa no depende únicamente de sus más de 400 locales comerciales. Con los años ha construido una oferta que combina restaurantes, entretenimiento, servicios médicos, espacios empresariales y una programación permanente de eventos, conciertos, exposiciones y actividades familiares. Esa mezcla le ha permitido atraer visitantes prácticamente todos los días del año y mantener una alta ocupación de sus espacios comerciales.

A ello se suma su ubicación estratégica en El Poblado, uno de los sectores más populares de Medellín, además de una oferta que también atrae turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad.

Aunque el liderazgo fue para Medellín, Bogotá sigue siendo el mercado más competitivo del país. Durante los últimos años, varios de sus centros comerciales han fortalecido sus estrategias para incrementar el flujo de visitantes mediante nuevas zonas gastronómicas, experiencias inmersivas, espacios de entretenimiento y una agenda constante de eventos.

Detrás del éxito de El Tesoro también aparece un modelo de propiedad compartida. El complejo cuenta con varios inversionistas y entre ellos figura PEI, uno de los mayores vehículos inmobiliarios de Colombia, propietario de una amplia cartera de activos comerciales, corporativos e industriales en distintas ciudades del país.

Ahora el reto será mantenerse en la cima. Durante 2026, muchos centros comerciales han aprovechado la fiebre del Mundial de fútbol para atraer nuevos visitantes con transmisiones de partidos, activaciones de marca, zonas de experiencia y campañas comerciales. A eso se suman las inversiones que grupos como Cencosud vienen realizando para fortalecer complejos como Cenco Limonar, en Cali, o Plaza Central, en Bogotá.

La competencia apenas comienza y todo indica que el próximo informe de Mall & Retail podría traer movimientos importantes. Pero, por ahora, el título del centro comercial con mayores ingresos de Colombia sigue teniendo dueño y está en Medellín.

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