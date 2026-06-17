- Por qué Camilo Vargas, el arquero que se quedó con el puesto de David Ospina, estuvo a punto de dejar el fútbol

Una crisis en la Selección Sub-20 casi lo aleja de las canchas. Años después, la paciencia convirtió a Camilo Vargas en el dueño del arco colombiano

Camilo Vargas siempre arranca sus entrenamientos con ejercicios de coordinación visual. Hace estiramientos, trabajos de reacción y rutinas que le permiten ser más rápido bajo los tres palos. Salta una y otra vez para ganar explosividad, esa que necesita para llegar a los balones que su defensa no alcance a despejar.

Así se prepara el guardameta bogotano para defender la portería de Colombia en el Mundial 2026, un puesto que durante años tuvo dueño: David Ospina. La espera del país futbolero terminó y el bogotano será el encargado de mantener el cero en el arco colombiano. Será su primera Copa del Mundo como titular de la tricolor y, posiblemente, la única.

A sus 37 años, Vargas sabe que está viviendo el momento más importante de su carrera. Más teniendo en cuenta que ese lugar pudo habérsele escapado de las manos. Hubo una época en la que estuvo cerca de rendirse. Era joven, tenía toda una vida por delante y llegó a cuestionarse si realmente valía la pena seguir insistiendo en el fútbol.



Lo que parecía un golpe imposible de superar terminó convirtiéndose en una de las mayores pruebas de resiliencia de su carrera. La superó y hoy es uno de los ídolos del fútbol mexicano. A diferencia de Julián Quiñones, quien convirtió el primer gol de esta Copa Mundo vistiendo la camiseta de México, no cambió de bandera y respondió al llamado de Colombia.

México, el país que llevo a la gloria a Camilo Vargas

En 2019, su nombre comenzó a sonar con fuerza en México. No era un desconocido. Ya había sido campeón con Santa Fe y tenía recorrido en el fútbol colombiano. Fue entonces cuando el Atlas apostó por él y desembolsó cerca de 1,5 millones de euros para quedarse con sus servicios.

Aunque ya había tenido una experiencia internacional, esta oportunidad era diferente. Vargas sentía que todavía tenía una deuda pendiente consigo mismo y con su deporte.

En Guadalajara encontró el escenario ideal para demostrarlo. Poco a poco se ganó la titularidad y terminó convirtiéndose en el líder del equipo. Sus actuaciones empezaron a llamar la atención en Colombia, donde muchos ya lo veían como el heredero natural de David Ospina.

La apuesta terminó siendo un éxito. En 2021, levantó el título del Torneo Apertura de la Liga MX y se convirtió en una de las figuras del campeonato. Más tarde también conquistó el Clausura 2022 y el Campeón de Campeones de la temporada 2021-2022.

Mientras acumulaba trofeos y reconocimientos en México, seguía compitiendo a la distancia con Ospina, quien por entonces era titular inamovible del Nápoles y de la Selección Colombia. Camilo tuvo paciencia. Esperó su oportunidad sin generar polémicas ni reclamar protagonismo.

La misma paciencia que años atrás lo ayudó a superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

El golpe que estuvo a punto de sacar al bogotano de las canchas

Vargas creció en el tradicional barrio Samper Mendoza de Bogotá. Como muchos niños colombianos, empezó jugando microfútbol en las calles y canchas del sector. Su talento lo llevó rápidamente a las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe.

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Su debut profesional llegó en marzo de 2007, en un partido frente a La Equidad disputado en el estadio Metropolitano de Techo. Apenas dos años después recibió el llamado para integrar la Selección Colombia Sub-20.

Lo que parecía un sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla. El Sudamericano Sub-20 de 2009 fue un torneo complicado para Colombia. El equipo quedó eliminado tempranamente y las críticas fueron duras. Vargas, que ya empezaba a consolidarse en Santa Fe, quedó profundamente afectado por aquella experiencia.

La frustración fue tan grande que llegó a cuestionarse si debía continuar como futbolista profesional. En ese momento apareció una persona clave: Agustín Julio. El experimentado arquero no lo dejó solo. Lo acompañó, lo aconsejó y le ayudó a entender que una derrota no podía definir toda una carrera.

Lo curioso es que ambos terminarían compitiendo por la titularidad en Santa Fe. Paradójicamente, aquella relación fue fundamental para que Vargas no abandonara el camino que hoy lo tiene defendiendo la portería de Colombia en una Copa del Mundo.

La paciencia que convirtió a Camilo Vargas en el dueño del arco colombiano

Con el paso de los años, Camilo Vargas se transformó en un referente de Independiente Santa Fe, club con el que ganó varios títulos y en el que dejó una huella importante.

Después llegaron otros retos. Pasó por Atlético Nacional, Argentinos Juniors y Deportivo Cali. Sin embargo, fue en Atlas donde alcanzó el punto más alto de su carrera.

as actuaciones en México comenzaron a generar un debate inevitable: ¿debía seguir siendo David Ospina el titular de la Selección? Tras la eliminación de Colombia rumbo a Catar 2022, muchas posiciones empezaron a replantearse. Mientras el portero antioqueño sufría lesiones y perdía continuidad, Vargas acumulaba partidos, títulos y confianza.

La llegada de Néstor Lorenzo terminó inclinando la balanza. A mediados de 2023, el técnico argentino decidió darle la responsabilidad del arco colombiano. Era el premio a años de espera.

Desde aquella primera convocatoria que recibió en la era de José Néstor Pékerman había pasado mucho tiempo. Ya no era el joven arquero que observaba desde el banco. En ese momento, ya era un guardameta maduro, con experiencia internacional y liderazgo suficiente para asumir el reto.

Dejó atrás la suplencia que soportó durante años sin generar conflictos y se convirtió en pieza fundamental de una Selección que volvió a competir al más alto nivel junto a figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

Ahora afrontará el Mundial 2026 como titular indiscutido. Aunque es posible que sea su única Copa del Mundo defendiendo el arco colombiano, llega en el mejor momento de su exitosa carrera deportiva.

Ya no es aquel joven que dudó de su futuro después de un fracaso. Hoy es el hombre que aprendió a esperar su oportunidad y que, cuando finalmente llegó, estaba listo para quedarse con ella. ¡Tú tranquilo!

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