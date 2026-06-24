- El barranquillero que pasó de trabajar en trenes de Nueva Jersey a vivir un Mundial junto a la Selección de Ghana

Salió de Barranquilla siendo joven, trabajó en trenes y terminó convirtiéndose en un personaje respetado del fútbol estadounidense

Corría la década de los noventa y Colombia vivía una de sus escasas bonanzas futboleras. Adolfo "El Tren" Valencia, crack de esa época dorada, apareció en la casa de Fernando Ruiz, actual utilero de la Selección Ghana en el Mundial 2026, en Nueva Jersey.

El exdelantero colombiano estaba lesionado y aprovechó para compartir con uno de sus grandes amigos durante su paso por el fútbol estadounidense. La reunión transcurrió entre risas y conversaciones hasta que Evelyn, esposa de Fernando, decidió jugarle una broma.

Le tomó una fotografía mientras bebía y la envió al equipo. Valencia no tardó en responder. Desde aquella noche empezó a llamarla "Eufemia", un apodo que terminó quedándose entre amigos y que todavía provoca carcajadas cuando recuerdan la anécdota.

El Tren no fue la única leyenda viva del balompié colombiano que cruzó esa puerta. Por allí también pasaron figuras como Juan Pablo Ángel durante sus años en los New York Red Bulls y muchos otros futbolistas, que encontraron en Fernando algo más que un utilero: un amigo dispuesto a ayudar cuando hiciera falta.

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Con el paso de los años, ese barranquillero terminó convirtiéndose en una pieza silenciosa del fútbol colombiano en Estados Unidos. Cada vez que la Selección Colombia juega en Nueva Jersey suele estar cerca. Lo conocen futbolistas, entrenadores, dirigentes y trabajadores de los equipos.

Hoy mantiene amistad con Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado. Un personaje querido que dejó Colombia siendo apenas un joven y que ahora, a sus 73 años, vive desde adentro el Mundial de 2026.

De la liga de Estados Unidos al Mundial 2026

Fernando Ruiz lleva más de dos décadas trabajando en el fútbol profesional estadounidense. En ese camino construyó amistades con jugadores, dirigentes y entrenadores de distintas partes del mundo. Una de las más importantes fue la que forjó con Carlos Queiroz.

Fernando Ruíz junto al algunos utileros y del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Pasaron los años sin mucho contacto hasta noviembre de 2019. Queiroz llegó a Nueva Jersey como seleccionador de Colombia para disputar un amistoso frente a Ecuador. Allí se produjo el reencuentro. Fernando recuerda que el entrenador portugués lo presentó ante el grupo como uno más de la Selección Colombia, al lado de históricos trabajadores como Willy Torres y Amaral.

Un gesto sencillo, pero imposible de olvidar. Aunque la etapa de Queiroz con la Tricolor terminó antes de lo esperado y prácticamente en desastre después de caer goleados 1-6 ante Ecuador, la amistad continuó.

Fue, precisamente, esa relación la que terminó llevándolo al Mundial. Una noche cualquiera, mientras veía televisión junto a su esposa, recibió una llamada desde Europa. Estuvo a punto de ignorarla, pero la curiosidad pudo más. Del otro lado de la línea estaba Mick McDermott, asistente de Queiroz en la selección de Ghana.

La llamada tenía un objetivo concreto: ofrecerle trabajo para acompañar al combinado africano durante la Copa del Mundo de 2026.

A sus 73 años, Fernando aceptó sin pensarlo demasiado. El reto era exigente. En apenas nueve días debía preparar materiales, organizar logística y asumir el ritmo frenético que exige una selección mundialista. Pero el fútbol sigue siendo el motor de su vida.

El golpe de la vida que llevó a Fernando Ruiz a convertirse en una figura del fútbol estadounidense

La historia de Fernando en Estados Unidos comenzó mucho antes del fútbol profesional. Siendo joven dejó Barranquilla para acompañar a uno de sus hermanos, quien debía realizarse un procedimiento médico. Lo que parecía un viaje temporal terminó convirtiéndose en una nueva vida.

Encontró trabajo en NJ Transit, la empresa de transporte de Nueva Jersey. Durante años su rutina transcurrió entre trenes, estaciones y autobuses. Sin embargo, el fútbol siempre estuvo presente. Primero dirigió un equipo de inmigrantes italianos llamado Inter Caggiano. Para hacerlo aprendió italiano y comenzó a obtener licencias como entrenador.

Más adelante creó su propio club y siguió vinculado al deporte hasta que apareció una oportunidad imposible de rechazar. En 1996, se incorporó a los MetroStars como utilero.

Desde entonces han pasado casi tres décadas. Por sus manos han pasado Adolfo Valencia, Juan Pablo Ángel y Diego Galván, entre otros cracks. También compartió vestuario con los técnicos Juan Carlos Osorio y Carlos Queiroz.

Su permanencia terminó convirtiéndolo en el utilero con más años de servicio dentro de la organización. La huella que dejó es tan grande que los propios aficionados del club le dedicaron una pancarta. Pocos trabajadores pueden presumir de tener su propia pancarta en un estadio profesional.

En su oficina guarda recuerdos que cuentan buena parte de la historia reciente del fútbol. Camisetas firmadas, fotografías y objetos que hablan de una carrera construida lejos de los reflectores, pero muy cerca de los protagonistas.

Su legado y paso por la Copa del Mundo

La historia de Fernando también encontró continuidad en la siguiente generación familiar. Su hijo Sean trabajó durante un tiempo, a su lado, en los New York Red Bulls. Más tarde fue contratado por el Wolverhampton de Inglaterra, donde ya acumula varias temporadas dentro de la estructura del club.

Mientras tanto, Fernando sigue viviendo una experiencia que jamás imaginó cuando salió de Barranquilla. Hoy forma parte del equipo de trabajo de Ghana en el Mundial de 2026 y ya celebró junto a Carlos Queiroz una victoria en el torneo y un empate frente a Inglaterra, estando a punto de pasar a la siguiente fase del torneo.

Fernando Ruíz junto a Nestor Lorenzo.

Lejos de Colombia, pero siempre cerca de sus raíces, continúa haciendo lo que mejor sabe hacer: ayudar a que todo funcione detrás de escena. Mientras las cámaras apuntan a las estrellas, existen personajes como Fernando Ruiz que llevan décadas construyendo historias en silencio. Y pocas son tan sorprendentes como la de este barranquillero que pasó de trabajar entre trenes de Nueva Jersey a formar parte de una Copa del Mundo.

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