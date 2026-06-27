- La Biblioteca Pública de Mompox que renace como un centro digital a la altura de los mejores del país

El gobernador Arana anunció que la biblioteca Pedro Salcedo del Villar abrirá sus puertas como un gran centro de tecnología al servicio de todos los bolivarenses

El suelo está cubierto de periódicos rotos, en la atmosfera se mezcla el polvillo de la madera con el olor a pintura fresca. Afuera, los momposinos miran la casona con melancólica ilusión: esas paredes han guardado pilas de volúmenes bañados por los rayos del sol bolivarense, en cuyas páginas han descubierto obras maestras que hoy les evocan una caótica marea de recuerdos.

La remodelación de la Biblioteca hace parte del plan de gobierno de Yamil Arana llamado "Bolívar Me Enamora".

Aunque el pequeño edificio abrirá sus puertas con un nombre más moderno y vanidoso, no olvida su título original: Biblioteca Pública Salcedo del Villar. Los tomos, tapizados y ubicados en perfecto orden de secuencia, estarán acompañados por equipos de última generación que no tienen nada que envidiarles a los mejores centros de tecnología del país.

Ya casi, ya casi 💪🏼



Falta poco para entregar la Biblioteca Pública Pedro Salcedo del Villar, en Mompox. Será el Centro de Innovación 4.0 Bolívar Digital.



Tendrá conectividad con banda ancha ultrarrápida, acceso a plataformas de aprendizaje y experiencias interactivas e… pic.twitter.com/R7GjPYy0J1 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) June 23, 2026

También puede leer: Totó la Momposina, la matrona del floclor colombiano que conquistó las tarimas de todo el mundo

Los momposinos contarán con una banda ancha ultrarrápida por la que van a poder navegar olvidándose de las limitaciones con las que tuvieron que vivir décadas atrás. Este nuevo Centro de Innovación 4.0 Bolívar Digital, junto a los 12 megacolegios entregados, hacen parte del intenso proyecto de la Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana, para cerrar las brechas digitales que históricamente ha vivido el departamento.

El gobernador Arana se ha esforzado para que las comunidades rurales de Bolívar puedan estudiar en condiciones dignas sin que tengan que salir de sus territorios.

La educación es uno de los puntos más fuertes de la gobernación de Arana

Cada uno de los colegios está dotado de bibliotecas que contienen universos infinitos que les ofrecen a los niños y jóvenes bolivarenses otras formas de ver sus mundos. Ejemplo de esto es la biblioteca de la Institución Educativa Oswaldo Ochoa Becerra, en el municipio de Córdoba, la cual cuenta con la capacidad de albergar a 80 estudiantes en forma simultánea.

También puede ver: La estrategia digital de la Gobernación para impulsar los negocios de Bolívar

La asistencia técnica de las bibliotecas de la región está a cargo del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR). El ente es responsable del funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Bolívar, también conocida como "BiblioRed de Paz". Aunque ICULTUR no ejecuta de forma directa contratos de construcción de edificaciones bibliotecarias, sí administra recursos anuales específicos para el sostenimiento operacional de la red en los 46 municipios del departamento.

Los procesos de catalogación, promoción de lectura y uso de tecnologías sen han hecho con apoyo de la Biblioteca Nacional de Colombia



El interés de la Gobernación no se limita a mejorar las bibliotecas de la región. También reconoce la importancia de que se encuentren en entornos en óptimas condiciones. Por esta razón, en lugares como San Juan de Nepomuceno, el gobernador Arana mandó a pavimentar los 350 metros de la calle embarrada que conecta a la biblioteca municipal, la Institución Educativa Normal Superior y dos Centros de Desarrollo Infantil.

La Biblioteca Pública de Mompox abrirá sus puertas en las próximas semanas, ahora convertida en Centro de Innovación 4.0. La esencia, sin embargo, seguirá siendo la misma: una puerta de entrada hacía infinitos universos de conocimiento.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..