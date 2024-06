De quién es Sedal, la marca para el cabello que revolucionó el mercado en el mundo

.Publicidad.

Las marcas para el cuidado del cabello han ido ganando terreno en el mundo varias generaciones atrás. Pero si preguntamos a nuestras abuelas que utilizaban para cuidarlo muchas nombran el shampoo y un sin fin de recetas naturales pues no existían muchas posibilidades. Fue así como la marca Sedal llegó a Latinoamérica para solucionar ese problema y revolucionar el mercado vendiendo productos para todo tipo de cabello.

De Sunsilk a Sedal



Lo que pocos saben es que Sedal no siempre llevó ese nombre, en realidad nació de Sunsilk una marca británica de cuidado del cabello producida por la empresa Unilever. Que fue creada y lanzada en 1954 en el Reino Unido y está disponible en la mayoría de países de todos los continentes.



En otros lugares como en Turquía se la denomina Elidor; y en Brasil Seda. Mientras tanto, el nombre Sedal es adaptado por todos los países de habla hispana. Esto como una estrategía de mercadeo para incorporar a Sunsilk en esta región del mundo.



No obstante fue a finales de 2001 que la marca llegó a Latinoamérica bajo el nombre de Sedal a manos de Juan Pablo De León, gerente de Mercadeo de Productos de Cuidado Personal, y Nina Muyshondt, gerente de Cuidado del Cabello, quienes eran parte en ese momento del equipo gerencial de Unilever Centroamérica.

Fue tal el éxito en el mundo del cabello, que de inmediato alcanzó el liderazgo del mercado en países latinoamericanos, como Argentina y Brasil. Esto los hizo emprender nuevos desarrollos de producto y crear esa gran diversidad de productos que a día de hoy los caracteriza.

Entre su amplia gama están la línea de ceramidas, rizos definidos, restauración instantánea, liso perfecto, entre otras, por nombrar las más populares. Productos que le representan a Unilever grandes ventas, consumo y ser la marca de cuidado del cabello más escogida del mundo.

Unilever la creadora de Sedal

Unilever es propiedad principalmente de Unilever y sus asociados, seguida de inversionistas de cartera extranjeros, individuos y otros. La historia de Unilever comenzó en 1929, cuando dos empresas, Lever Brothers y Margarine Unie, fundadas por William Hesketh Lever, se fusionaron.

Lever Brother fue pionera en la producción de jabón en el Reino Unido, mientras que Margarine Unie se especializó en la producción de margarina en los Países Bajos. Al unirse estas dos empresas se dio lugar a la creación de Unilever, que combina experiencia en productos de limpieza y alimentación.

Ahora esta gran empresa es líder en varias categorías de productos, desde alimentos y bebidas hasta productos para el cuidado personal y del hogar. Ha creado una cartera diversa y reconocida a nivel mundial. Respecto a sus dirigentes en la actualidad Unilever anunció el nombramiento de Hein Schumacher como su nuevo director ejecutivo y su actual presidente es Nils Andersen, quien ha sido miembro de la Junta de Unilever desde abril de 2015.

Sedal está certificado por Peta

Peta es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 6.5 millones de colaboradores. Su trabajo se enfoca en terminar con las pruebas en animales. En la actualidad ha influenciado a cientos de organizaciones y personas para frenar con la explotación animal de una forma radical.

Sedal tiene el certificado oficial de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Es decir, la marca no testea en animales en ningún lugar del mundo. Lo que no solo la hace una marca líder en cuidado del cabello si no también preocupada por el cuidado de los animales y el medio ambiente.

