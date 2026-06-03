- Los cuatro grandes caciques políticos que cayeron con la derrota de Paloma Valencia

Álvaro Uribe, César Gaviria, Efraín Cepeda y Clara Luz Roldán apostaron y perdieron. Varios han dado señales de caminar hacia donde Abelardo De la Espriella

La hoy excandidata del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, arrancó su candidatura presidencial con mucha fuerza respaldada por la casi totalidad de los partidos tradicionales, aunque algunos de estos, como Cambio Radical le dieron libertad a sus electores para votar entre ella y Abelardo De la Espriella.

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Esta decisión desde las organizaciones políticas parecía convertir a Valencia en una carta ganadora con estructuras organizadas que suelen garantizar votaciones importantes especialmente en las regiones pero las cosas no salieron y Valencia logró tan solo 1.639.685 (6,92%) muy de lejos de los más de 3 millones de votos que había sacado la senadora en la pasada consulta del 8 de marzo.

Miembros de la coalición política la Gran Consulta por Colombia.

Además de sus compañeros en la Gran Consulta por Colombia de la que formaron parte exgobernantes locales y excongresistas como Anibal Gaviria, Enrique Peñalosa y David Luna, la impulsó también el líder natural del Centro Democrático Álvaro Uribe y la acompañó el Partido Liberal en cabeza de César Gaviria, el conservador Efraín Cepeda, el partido de la U liderado por Clara Luz Roldán y legisladores como las senadoras Nadia Blel de los azules, Norma Hurtado de la U y el electo senador Héctor Olimpo de los rojos.

Rumbo a las toldas de Abelardo de la Espriella

La derrota política la encajaron varios de los dirigentes mirando hacia las toldas del triunfador de las elecciones del domingo 31 de mayo justificando su movimiento hacia allá con la urgencia prioritaria de derrotar al candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda y la continuidad de su gobierno.

La primera en dar la señal fue la propia Paloma Valencia al aceptar su revés. Su jefe político Álvaro Uribe madrugó a llamar al candidato de Firmes por la patria y ya los conservadores liderados por Efraín Cepeda, anunciaron su apoyo a De la Espriella.

Sobre Cepeda se conoció que se le habría asistido a la fiesta privada de celebración de la victoria al lado del candidato triunfador en busca de ganar un espacio en la nueva etapa de la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Por el momento César Gaviria se ha limitado a divulgar un comunicado llamando la atención sobre la participación en política del presidente Petro en el que recuerda la prohibición constitucional

Respecto del Partido de la U, los dos senadores más pesados, los vallecaucanos Norma Hurtado y Victor Manuel Salcedo empezaron a anunciar su deslizamiento hacia Defensores de la Patria desde antes de la votación del domingo.

Del equipo de la Gran Consulta por Colombia ya han cantado su voto a favor de De la Espriella el exsenador David Luna; el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

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