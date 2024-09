Los congresistas que tienen en sus manos aprobar o negarle el presupuesto a Petro

.Publicidad.

Entrar a formar parte de las comisiones económicas -terceras y cuartas- del Senado y Cámara de Representantes es una de las pujas más fuertes al comienzo de cada legislatura. En este momento tienen en sus manos nada menos que la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2025 en un momento de mucha dificultad. A esta tarea se le suma el debate sobre la reforma tributaria que está a punto de radicar el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El Presidente ya advirtió que estaría dispuesto a decidirlo por decreto.

¿Quiénes mandan y cómo está el pulso en esas comisiones?

El Senador liberal de Pereira, Juan Pablo Gallo, preside la Comisión Tercera del Senado. De la cuerda de César Gaviria es un opositor del gobierno Petro, pero está debilitado por su presunta implicación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como uno de los congresistas beneficiados de la mermelada del Ministro de Hacienda. Además de él, hay otros fuertes opositores como Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático, así como el propio Efraín Cepeda del Partido Conservador en dicha Comisión.

El asunto en la Cámara de Representantes es distinto. La presidenta es la liberal Kelyn González del Magdalena, quien es aliada de Petro y pertenece al grupo de las ‘Sin Piedad’. Pero también tiene asiento allí la bogotana del Partido Verde, Katherine Miranda, una de las más duras críticas del gobierno, quien pediría el archivo de la reforma por no haber sido “concertada con empresarios”.

En la Cuarta del Senado la que manda es otra Verde, Angélica Lozano, una de las que más ha criticado la falta de ejecución por parte del gobierno. Allí la reforma contaría con importantes aliados como Wilson Arias o Aida Avella, ambos del Pacto Histórico.

Finalmente, está la Cuarta de la Cámara de Representantes, en la que el presidente es el vallenato José Eliecer Salazar del Partido de la U. Él, aunque independiente, fue un apoyo importante para la reforma de salud que se terminó cayendo y para la pensional que logró salir airosa, por lo que podría seguir el mismo camino con la tributaria.

¿Qué es lo que está en juego?

El meollo del asunto es que el presupuesto que se va a disponer es de $523 billones y desde la propia Casa de Nariño han reconocido que habría un déficit de $12 billones, el cual tendría que ser cubierto con la reforma tributaria que, aunque no ha sido presentada, aumentaría impuestos para los superricos y para las empresas extractivas fósiles según el presidente Petro.

Ya varios congresistas han pedido que el presupuesto baje a $511 billones para que no sea necesaria la reforma, algo para lo que han tenido en cuenta el hecho de que muchos Ministerios, entre los que destacan el de Igualdad, el de Trabajo y el de Deporte, no ejecutan el presupuesto con el que cuentan. Sin embargo, el Presidente ha sido claro en que, si no se lo aprueban, él lo va a pasar por decreto, cosa para la que está facultado legalmente.

No obstante, lo que no se ha tenido en cuenta desde Palacio es que la tributaria no se puede pasar por decreto y para ello sí que necesitan la aprobación de las cuatro comisiones económicas, en las que, a pesar de contar con muchos aliados, se les podría terminar volteando el sartén. De hecho, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien pertenece a la Comisión Tercera, ya aseguró que tendría los votos necesarios para tumbarla.

