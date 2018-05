A los colombianos no nos da miedo Petro

No es verdad que Petro nos dé miedo a los colombianos como se encargan de vocear y publicar los propagandistas y medios de alquiler al servicio de candidaturas y proyectos políticos contrarios al sentir e interés de las grandes mayorías nacionales.

Eso de inducir y utilizar el miedo como recurso y arma para someter y doblegar a las mayorías, se lo inventaron y pusieron en práctica hace doscientos años quienes a lo largo de nuestra historia han hecho del miedo, el terror y la violencia, ellos sí y de manera permanente y aberrante, una estrategia de barbarie y un medio deshonesto para su fin supremo de someter e imponernos por la brava a los colombianos el modelo político, económico, social y cultural, excluyente y clasista imperante.

Y no permitir bajo circunstancia alguna, el acceso al poder y dirección del Estado, a cualquiera opción política, individuo, clase, partido, diferente de la de sus intereses, y sí a la que prevalida de todas las formas y medios no lícitos ni legales ni democráticos, el miedo y el terror por supuesto, les garantice la consolidación, continuidad y reproducción de su particular modelo de apropiación del Estado, la administración pública, la renta y la riqueza nacional, para sus fines e intereses particulares.

Por millones y de todas las clases, razas, credos religiosos y políticos, a los colombianos, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, pobres y ricos, empresarios y trabajadores, campesinos, clase media, intelectuales, indígenas, población LBGT, sépanlo propagandistas de alquiler, no nos asusta, no nos infunde temor ni miedo, ni incertidumbre ni desconfianza, Gustavo Petro Urrego, ni la Colombia Humana, su ideario, que nos propone y desarrollará como próximo presidente de la Republica.

Por el contrario, antes que el miedo, el temor, la incertidumbre, la desconfianza, y todo cuanto se han “inventado” los mercenarios y propagandistas de alquiler, lo que Petro nos infunde y trasmite a tantos y tantos millones de colombianos que lo elegiremos nuestro presidente constitucional el domingo 27 de mayo, es confianza y seguridad en una Colombia en paz, conviviente e incluyente.

Digna de sus hijos, en la cual las oportunidades no tengan el sello de los privilegios excluyentes, y los derechos, tanto sociales como políticos, religiosos y de género, sean realidades concretas y no abstracciones para seguir negándolos a perpetuidad.

Petro nos ofrece y dará en su gobierno confianza y seguridad en una Colombia moderna, con una economía renovada, diversificada, competitiva e insertada en los mercados mundiales y los postulados y prácticas medioambientales vigentes.

En un aparato productivo generador, transformador y multiplicador de la riqueza nacional, cuya mayor fortaleza sea la producción de bienes de capital y la incorporación masiva de la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos productivos industriales, agrícolas y pecuarios; en el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa mediante el crédito e incorporación efectiva e innovadora al torrente de la producción nacional.

En ningún caso, como lo pregonan para meter miedo y hacer terrorismo económico los propagandistas de alquiler, expropiando la tierra, bienes e industrias productivas de particulares.

Petro no les da miedo a los jóvenes porque, por vez primera en la historia de Colombia, sus esperanzas en una educación pública universal, gratuita y de calidad, se volverá realidad concreta, política pública de Estado: tendrán acceso, tanto los que viven en las ciudades como en el campo, a la educación superior gratuita para estudiar la carrera universitaria que elijan.

A ningún colombiano nos da miedo Petro, por tal el 27 de mayo votaremos masiva y fervorosamente por él para que, como presidente de la República, haga efectivas las políticas y controles contra la corrupción que se roba anualmente una quinta parte del presupuesto, coopta la administración pública, reproduce el poder político que agencia la corrupción y se sustrae los dineros de la salud, la educación, la cultura, el deporte, los acueductos, las vías, de todos los colombianos.

Votaremos por Petro para elegirlo nuestro presidente, porque a los colombianos nos inspira confianza su programa de una Colombia Humana; porque su gobierno será incluyente en lo social y en lo político; porque los ingresos tributarios de los departamentos y municipios se quedarán e invertirán en los territorios de origen; porque garantizará y apoyará la inversión que genere empleo, productividad y riqueza para todos los colombianos.

Esas son las razones superiores, irrefutables, por las cuales a los colombianos no nos da miedo Petro, ni nos pone los pelos de punta, porque con Petro Presidente todos los colombianos, de todas las clases, ideologías y credos, vamos a ganar y a hacer efectivo nuestro derecho de participar activa y decisoriamente en los asuntos trascendentales de nuestra nación.

¡Venceremos!

Poeta

@CristoGarciaTap