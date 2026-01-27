- Los chilenos de Parque Arauco mueven sus fichas en Colombia y presenta su nuevo proyecto residencial

Parque Arauco, empresa chilena controlada principalmente por la familia Said, cuenta actualmente con seis centros comerciales en Colombia: Parque La Colina, Outlet Sopó, Parque Fabricato, Parque Alegra, Caracolí y Parque Arboleda. Según Cristián Calcutta, gerente general de Parque Arauco, estos seis malls reciben cerca de 50 millones de visitantes al año. Solo Parque La Colina, ubicado en Bogotá, recibe entre 13 y 14 millones de visitantes anuales.

Parque la Colina es uno de los grandes centros comerciales de Parque Arauco en Colombia.

Aunque por el momento Parque Arauco no le apuesta a nuevos centros comerciales en Colombia, sí ha decidido fortalecer su presencia en el sector inmobiliario. La empresa chilena presentó LiveSpace+ Calle 94, su segundo proyecto residencial en Bogotá, desarrollado en conjunto con HASTA Capital, su operador regional, y Kubik, una marca colombiana de lujo dedicada al diseño, construcción y promoción de proyectos arquitectónicos.

La inversión realizada supera los 30 millones de dólares y el proyecto contará con 158 unidades residenciales. Los arriendos van desde los 4,7 millones hasta los 9,4 millones de pesos mensuales, valores que responden a su ubicación en el barrio Chicó, en la calle 94 #15-61. Parque Arauco busca conquistar este mercado con formatos de apartaestudio, una habitación y hasta dos habitaciones.

Vista a uno de los apartamentos de este proyecto al norte de Bogotá.

Este no es el primer proyecto inmobiliario de la familia Said en Colombia. Hace siete meses, la compañía presentó LiveSpace Calle 72, un proyecto multifamily que cuenta con 132 apartamentos y múltiples beneficios como sala de juegos, lavandería, espacios de coworking y zonas comunes diseñadas para la vida urbana.

Este edificio fue desarrollado junto a IC Constructora, con una inversión cercana a los 51.000 millones de pesos, y también es operado por HASTA Capital. Su ubicación fue pensada para atraer principalmente a jóvenes estudiantes y profesionales, especialmente de instituciones como la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Pedagógica.

LiveSpace de la calle 72.

De esta manera, el grupo chileno de la familia Said —que incluye a las familias Said Somavía, Said Handal y Sumar Said— busca seguir ampliando y diversificando su línea de negocio en Colombia.

Medellín, la próxima ciudad en la mira de Parque Arauco

Además de Bogotá, la empresa chilena reveló que su próximo proyecto inmobiliario será desarrollado en Medellín. Este nuevo edificio llevará el nombre de LiveSpace+ Ciudad del Río y se espera que entre en operación durante el segundo trimestre de 2026.

Cristían Calcutta, gerente general de Parque Arauco.

Este modelo nació en Chile, junto al icónico Parque Arauco de Santiago. Su primer proyecto residencial cuenta con 414 unidades y se destaca por su cercanía al centro comercial y a los servicios que este ofrece. El segundo proyecto en su país de origen cuenta con 298 unidades residenciales.

Así, Colombia se consolida como el segundo destino de Parque Arauco para el desarrollo de su línea inmobiliaria, una apuesta que complementa su histórico negocio de centros comerciales y marca un nuevo capítulo en su expansión regional.

