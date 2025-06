El otro negocio con los que los chilenos de Parque Arauco quieren hacer plata en Colombia

.Publicidad.

Parque Arauco, la empresa chilena centrada principalmente en la explotación de centros comerciales y que ya tiene siete en Colombia, le apuesta fuerte a un nuevo concepto inmobiliario, la renta residencial o multifamily, que consiste en la construcción edificios de apartamentos destinados exclusivamente al alquiler. La ventaja de este modelo para el arrendador que existe un único administrador dueño, lo que elimina la necesidad de un Consejo Administrativo o acuerdos entre vecinos para su operación.

El primer proyecto multifamiliar de Parque Arauco en Colombia, Metro 72, funciona ya desde junio en la Calle 72 con Avenida Caracas en Bogotá. Es un edificio de 7 pisos con 6.500 m² de espacio residencial distribuidos en 132 unidades, 1.500 m² de espacio comercial y 111 estacionamientos. También incluye un gimnasio, área de coworking, área de BBQ, sala de juegos, cuarto de lavadoras y una terraza panorámica en la azotea. La inversión estimada para este proyecto fue de USD 11 millones, y el socio fue la firma constructora IC Constructora, que aportó el inmueble, fue responsable de la construcción y obtuvo una participación del 20%.

El segundo proyecto "multifamily" en Colombia, aún en construcción, se ubica en la calle 94 con carrera 15 en Bogotá. Con una inversión estimada de USD 23 millones, consta de dos torres con 158 unidades residenciales construidas en un terreno de casi 3.000 metros cuadrados, con tamaños que varían entre 40 y 86 metros cuadrados arrendables.

El tercer proyecto en Medellín contará con 300 unidades en Ciudad del Río, con una inversión estimada de USD 23 millones. Estos dos últimos proyectos (Calle 94 y Ciudad del Río) son desarrollados en asociación con Hasta Capital, una compañía con experiencia en el desarrollo y administración de proyectos "multifamily" en Estados Unidos y Latinoamérica. En esta sociedad, Parque Arauco tendrá el 95% del activo, Hasta Capital el 4,9%, y Kibik Lab, una firma especializada en diseño y construcción de proyectos inmobiliarios, el 0,1%. Parque Arauco tiene la opción de adquirir el 5% restante en función de los resultados del proyecto.

La experiencia en Chile con la que aprendieron

El modelo ya fue probado en Chile por la empresa Parque Arauco cuyos propietarios son el Grupo Said, que incluye a las familias Said Somavía, Said Handal y Sumar Said, con un 26% de la propiedad. También se destacan las familias Said Yarur con un 5% y Abumohor con un 3%, todas descendientes de inmigrantes palestinos. El gerente general de Parque Arauco Colombia es Christian Calcutta.

Parque Arauco que inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008, inició su proyecto de multifamily junto al icónico Parque Arauco en Santiago de Chile. Esta decisión descartó otros posibles usos inmobiliarios para el terreno, como hoteles y oficinas, después de analizar las ventajas y desventajas de los distintos usos y las tendencias actuales de la población. Este primer proyecto cuenta con 414 unidades residenciales y ofrece conectividad al transporte público, cercanía al centro comercial y sus servicios, además de amenidades como piscina, gimnasio, quinchos, sport bar, salones gourmet y sky bar. Un segundo proyecto en Chile, con 298 unidades residenciales, le siguió.

Colombia es el siguiente país al que le apuesta y con fuerza a este modelo de multifamly, país donde además de los centros comerciales La Colina, Alegra, Arboleda, Fabricato, Titán, Caracolí y el Outlet de Sopó, Parque Arauco también posee un hotel en Bucaramanga, oficinas en Pereira y algunas torres médicas.

