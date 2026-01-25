- La apuesta de la familia Toro Mejia de Manizales con Mercaldas para ponerlo a competir con D1 en Caldas

Hace 25 años le compró la cadena al Comité de cafeteros y con el empuje del joven gerente Juan Felipe Toro quieren con la marca Surtti competir con los grandes

Mercaldas, uno de los supermercados más reconocidos del departamento de Caldas y de Manizales, se prepara para entrar a competir en el segmento mayorista con su nueva marca, Surtti. La apuesta nace luego de una revisión interna que buscó no afectar la mano de obra, en medio del aumento del salario mínimo y la inflación registrada durante 2025. En ese mismo proceso, la cadena también decidió renunciar a la venta de electrodomésticos, conservando únicamente algunos electrodomésticos menores dentro de su portafolio actual.

Detrás de este anuncio se encuentra Juan Felipe Toro, gerente comercial y administrativo de Mercaldas. El programador web, egresado de la Universidad de Caldas, inició su camino laboral como auxiliar de compras en la compañía. Posteriormente pasó por empresas como Disblanco y Casauto, un negocio perteneciente al Grupo Toro Mejía que fue adquirido por Casa Toro, del Grupo Ardila Lülle, en febrero de 2025.

Juan Felipe Toro, gerente administrativo y comercial de Mercaldas.

Precisamente, el Grupo Toro Mejía es el propietario de Mercaldas. Esta empresa familiar de Manizales adquirió la cadena el 1 de diciembre del año 2000, luego de que fuera puesta en venta por el Comité de Cafeteros, entidad que creó este importante mercado del departamento el 2 de noviembre de 1977. El grupo tuvo su origen con Rogelio Toro Gómez y Socorro Mejía, emprendedores que comenzaron su trayectoria empresarial con un negocio de llantas y la reconocida rencauchadora Toro.

Para liderar Surtti, Mercaldas designó a Emperatriz Toro Acevedo, de quien se conoce poco públicamente, más allá de su experiencia como líder de compras dentro de la cadena. Como lo sugiere su apellido, haría parte del grupo familiar que está detrás del supermercado. Toro Acevedo fue nombrada gerente de Surtti y, según lo ha señalado, el enfoque estará en atender hoteles, restaurantes, negocios de comidas rápidas, emprendimientos gastronómicos e incluso cocinas ocultas.

La propuesta mayorista de Mercaldas para seguir compitiendo en Caldas

Este cambio estratégico tiene como objetivo atender de manera más directa al sector gastronómico. Por eso, en esta nueva sede del mercado en Manizales se ofrecerán productos como proteínas, lácteos, insumos de repostería, salsamentaria, harinas e incluso referencias de cocina mexicana y asiática. Además, también se buscará incluir algunos artículos que hacen parte de la canasta familiar básica.

Eso sí, Emperatriz Toro fue clara en que Surtti no comercializará frutas, verduras ni líneas de aseo. En total, el nuevo formato mayorista contará con cerca de 2.500 referencias, con lo que Mercaldas sumará un nuevo punto a su red de locales en el departamento.

