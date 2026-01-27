- Los poderosos canadienses dueños de Isagen lograron defender la prestigiosa baterías MAC que compraron hace 7 años

Los importadores paisas de Comercial Tonkin S.A.S, representante legal a Elkin Enrique Cardona, querían vender pilas, pegantes, extensiones eléctricas, herramientas de mano, baterías, entre otros. Toda la mercancía se englobaría con la marca Macao. Que sería la forma de consolidar sus productos y las ventas. En el trámite se debía pedir el visto bueno en la Súper Intendencia de Industria y Comercio.

El trámite los antioqueños se debieron enfrentar a la poderosa Brookfield Business Partners dueña de las reconocidas baterías MAC y relacionada con Brookfiel Asset Management la dueña de Isagen, que fue vendida por $ 6.49 billones durante el gobierno Santos. Brookfield Business en Colombia tiene el control de las famosas baterías Mac, que fue creada por al empresario Ernesto Mejía, el fundador de la famosa marca, primero estudio en Argentina y posteriormente regresó al país.

Brookfield Business mediante la adquisición del negocio Clarios, desde 2019, tiene el control de las baterías MAC. En Colombia el representante legal de Clarios es Carlos Andrés Delgadillo Nuñez. Clarios produce en promedio alrededor de 4 millones de baterías al año, y logra exportar el 60% de las baterías a los mercados de Latinoamerica y Norteamerica. Tanto el nombre de MAC como su producción es mirado con atención por los canadienses.

Las baterías MAC se producen en general en Yumbo y en el Valle Cauca. Ernesto Mejía si bien nació en Santander el negocio de baterías MAC se consolidó primero en Cali, dentro del Valle del Cauca y posteriormente consiguió conquistar el mercado nacional. MAC desde 1997 vende al extranjero, sus baterías fueron diseñadas para el trópico y en Venezuela, Costa Ríca y Chile se piden sus productos. Por su cantidad de tiempo en el mercado, la empresa cuida con esmero su marca.

La empresa Claros Andina cuando se enteró del trámite de Comercial Tonkin S.A.S, para registrar el nombre Macao decidieron impugnar la decisión de aprobación del nombre por llevar a una posible confusión a los clientes. En respuesta, los importadores señalaron existe suficiente entre los logos, y la posibilidad de mal entendidos es mínima.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes, decidieron negar el registro de Maco. La decisión en primera instancia si bien beneficio a MAC, se sustentó en el riesgo de confusión con Makao Beauty Essence.

