- Los Camilos de Fuck News lograron sacarle la chispa a Cepeda con una entrevista que la rompió en redes

Camilo Pardo y Camilo Sánchez, que se hizo famoso con su participación en Sábados Felices y su síndrome de Tourette, llevan 6 años como pareja en el exitoso Stand Up

En su apuesta mediática y digital por recoger el voto de los jóvenes, el candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, se mostró ameno e incluso divertido en entrevista con los exitosos youtubers Camilo Pardo y Camilo Sánchez.

Durante la transmisión del episodio especial, titulado “Firmes por la Plata”, Cepeda defendió su autenticidad, detalló propuestas para combatir la corrupción y la inseguridad, criticó la campaña de De la Espriella y explicó las razones para elegir a Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial, una de las decisiones más controversiales de la campaña oficialista en la lucha por mantenerse en el poder.

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La conversación, que inició entre bromas sobre la juventud, el K-pop y la austeridad de su campaña, abordó de inmediato el bombardeo de noticias falsas contra Cepeda.

El candidato se refirió a algunos titulares amarillistas y tendenciosos que lo acusan de pactar con guerrillas y aprovechó para lanzarle un dardo de ironía a quien lo superó por poco más de 700 mil votos en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo: “Con el diablo no, no he tenido conversaciones con De la Espriella todavía. Ni siquiera debates. Y con la guerrilla tampoco después de los procesos de paz. Y a las iglesias las respeto, por supuesto”.

Entrevista completa con Iván Cepeda.

Camilo Sánchez saltó a la fama luego de ganar el concurso de humor de Sábados Felices en 2018. El humorista bogotano estudió algunos semestres de televisión y cine. Uno de los principales aciertos de su exitosa carrera es usar a su favor de su propuesta humorística la enfermedad que tiene. El síndrome de Tourette produce tics involuntarios, integrados con mucha inteligencia a la identidad del cómico personaje que interpreta.

“La comedia ha sido mi forma de salir de la depresión”, ha dicho. Además ha hecho visible las dificultades padecidas por alrededor de 80 millones de personas en el mundo que tienen la misma enfermedad.

Por su parte, su tocayo y socio Pardo, a quien se le conoce como El Mago por su estilo de comedia y por ser presentador y promotor de eventos de este sector del entretenimiento. Estudió algunos semestres de ingeniería mecatrónica. Sin embargo, se retiró para dedicarse al humor.

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Una ventana para Cepeda

El candidato oficialista a la Presidencia aprovechó el espacio en Fuck News para responder a las acusaciones de ser el candidato de la guerrilla. “Siempre en mi vida he rechazado la violencia. No puedo desarrollar violencia física, mucho menos armada, ni reivindicar mis ideas con armas. Creo en la fuerza de la palabra y la acción”.

Aclaró también que las fotos en las que aparece con excombatientes provienen de su rol como negociador y facilitador en procesos de diálogo y paz.

Sánchez y Pardo crearon Fuck News en 2020. Desde entonces, vienen creciendo como youtubers en visualizaciones y seguidores; lo que, por supuesto, también implica aumentar la facturación. Un hit digital y económico.

La entrevista con Cepeda, que ya supera los 2 millones de visualizaciones, 21 mil comentarios y 223 mil me gusta, respaldados por el millón de suscriptores que tiene el canal, fue una ventana que el candidato de izquierda intentó aprovechar para aclarar algunos temas polémicos de la campaña presidencial que se resolverá en las urnas el próximo domingo 21 de junio.

“Llevamos setenta años en eso, algo no ha debido funcionar de esa solución. Si fuera tan eficaz, ¿por qué no ha dado efecto? Cada vez que se emprende una acción violenta, eso engendra otras acciones violentas. Hemos invertido mucho tiempo en eso y poco en el diálogo”, dijo el candidato.

En esta misma línea, Cepeda se refirió a las ideas difundidas por sus adversarios de que “entregará el país a la guerrilla” o “dará impunidad”. Recordó las campañas de desinformación durante el Acuerdo de Paz de 2016: “Decían que se iban a entregar veinte millones de hectáreas de tierra a la guerrilla, que se iba a imponer el ‘rayo homosexualizador’.

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Los Camilos dieron una clara muestra de apoyo político al candidato –uno de los nuevos fenómenos de la actual campaña por la Presidencia en los terrenos de la cambiante información digital–. Del mismo modo lo habían hecho con el presidente Gustavo Petro recientemente. Al no depender de ningún apoyo financiero en sus canales, los youtubers tienen total libertad para expresar sus preferencias políticas y hacer campaña en sus canales digitales.

En su entrevista, además, coincidieron con el candidato en el riesgo de una sociedad polarizada y violenta: “En un país donde se mata gente por decir que Millonarios es mejor que Santa Fe, imagínese cuando el presidente salga a decir: ‘hay que destripar a la izquierda’”.

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