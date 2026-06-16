El triunfo de Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo en primera vuelta han despertado confianza internacional

No solo los mercados reaccionaron positivamente sino un medio tan reconocido como el Financial Times registró el aumento del interés por los bonos colombianos

Tras el triunfo electoral en la primera vuelta el pasado 31 de mayo, la expectativa de una eventual presidencia de Abelardo De La Espriella con su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, economista quien llega con un bagaje académico con una Maestría en Economía de London School of Economics y la experiencia de haber sido ministro de Comercio exterior y de Hacienda, ha dado un dado una señal positiva frente a los mercados internacionales.

El prestigioso diario británico Financial Times señaló que los bonos soberanos colombianos registraron esta semana su mejor desempeño en tres años, un dato que refleja una mayor demanda por parte de los inversionistas. Paralelamente, el peso colombiano alcanzó su nivel más fuerte frente al dólar desde 2021, cotizándose alrededor de los 3.600 pesos por dólar, otra señal positiva frente a los mercados internacionales.

Para este medio con información de impacto global, una eventual presidencia de De la Espriella marcaría un punto de inflexión para la economía colombiana de cara al mundo. Una ruptura con el manejo del presidente Gustavo Petro quien entrega un país con la deuda pública disparada. Con el triunfo de De la Espriella, los colombianos expresaron con claridad su voluntad de cambiar el rumbo económico del país.

José Manuel Restrepo fue Ministro de Comercio y luego de hacienda en el gobierno de Iván Duque y renunció la rectoría de la Universidad EIA para acompañar la candidatura del Tigre / Foto de la campaña

Según el prestigioso diario británico Financial Times está reacción positiva se dio ante la expectativa de que Colombia recupere la disciplina fiscal, ordene sus finanzas públicas y ponga fin a los ataques contra la independencia del Banco de la República.

Colombia vuelve a despertar confianza. Durante los últimos cuatro años, el desorden fiscal, el crecimiento desbordado del gasto público y la incertidumbre institucional afectaron la credibilidad del país. El déficit fiscal superó el 6 % del PIB y los colombianos terminaron pagando las consecuencias de la improvisación mediante mayores costos de financiación, menor inversión y menos oportunidades de empleo. Abelardo De La Espriella ha sido claro: Colombia necesita un Estado austero, eficiente y responsable.

Según la publicación, Abelardo de la Espriella está comprometido con el respeto a la independencia del Banco de la República hoy en cabeza de Leonardo Villar.

Según el medio, un Estado que elimine el derroche, reduzca la burocracia innecesaria, respete la independencia del Banco de la República y garantice reglas estables para quienes generan empleo y riqueza. Por eso, la reacción de los mercados no puede reducirse a un indicador aislado. Es una señal de que Colombia tiene la oportunidad de recuperar el camino de la estabilidad, la inversión y el crecimiento si el próximo 21 de junio ratifica en las urnas el mandato de cambio expresado durante la primera vuelta.

“El país no necesita más improvisación económica. Necesita disciplina fiscal, seguridad jurídica y una relación madura con los inversionistas nacionales e internacionales, necesita volver a producir, volver a crecer y volver a creer y la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo está transmitiendo confianza y serenidad a futuro”, ratifican desde la campaña.

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*Con información suministrada por la Campaña de Abelardo de la Espriella

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