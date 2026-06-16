- Seis altos funcionarios de Estados Unidos, Irán y Pakistán protagonizaron el acuerdo para el fin de la guerra

El vicepresidente JD Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi con la mediación de Pakistán fueron negociadores del documento que se firmará el 19 de junio en Suiza

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari se ofreció en Islamabad a ser el anfitrión de las reuniones para intentar llegar a la terminación de una guerra que se extendió durante tres meses y medio y dejó 7.000 vidas perdidas, gastos por USD 30.000 millones, desestabilización en la región y escalada de los precios del petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz

Después de 67 días, en la noche del domingo salió humo blanco y el presidente Trump anunció que había llegado a un acuerdo. Este se formalizará el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza.

El presidente pakitaníAsif Ali Zardari, fue el antiftión en Islamabad (Atrás, al retrato de su esposa asesinada, Bnazir Bhutto)

Trump delegó al vicepresidente JD Vance para ponerse al frente de la delegación. Fue el encargado de mantener contactos directos con los mediadores y supervisar las negociaciones. Participó directamente en la redacción de los principales compromisos del acuerdo. Al lado suyo en la mesa estuvo Steve Witkoff, amigo de negocios de Trump por proyectos comunes en el sector inmobiliario .Witkoff ya había participado en anteriores contactos con Irán relacionados con cuestiones nucleares y de seguridad regional y fue quien mantuvo el principal canal de comunicación entre Washington y Teherán, especialmente cuando las conversaciones se realizaban de forma indirecta.

Hizo llave con Jared Kushner, el yerno de Trump casado con su hija Ivanka, quien fue clave, por su experiencia en otros procesos diplomáticos de Oriente Medio. Se reconocen sus propuestas para el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y la creación de mecanismos para futuras conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

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Estas tres figuras con peso político y la confianza del presidente Trump contaron con apoyo técnico de expertos del Departamento de Estado, del Tesoro y asesores de seguridad nacional.

La diplomacia iraní en acción

El Ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, un diplomático de carrera y conocedor de los asuntos nucleares y estuvo al frente de las primeras reuniones celebradas en Omán y posteriormente en Pakistán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, representó los intereses políticos del gobierno al interior se Iràn. Ghalibaf fue clave para asegurar el respaldo institucional dentro de Irán,

Setenta funcionarios, expertos en energía, seguridad y relaciones internacionales apoyaron a los negociadores. Su principal objetivo consistió en lograr el fin de las operaciones militares, obtener alivio gradual de las sanciones económicas y garantizar el respeto a la soberanía iraní. También insistieron en que cualquier acuerdo futuro sobre el programa nuclear debía reconocer el derecho del país al desarrollo tecnológico con fines pacíficos.

Araghchi fue reconocido por su habilidad negociadora. Desde el principio defendió el diálogo indirecto y utilizó a los mediadores pakistaníes para transmitir propuestas entre ambas partes cuando las conversaciones directas resultaban políticamente difíciles. Su experiencia en negociaciones nucleares le permitió construir puentes de comunicación con los representantes estadounidenses.

En conjunto, Araghchi y Ghalibaf se convirtieron en los rostros más visibles de la diplomacia iraní durante el proceso que desembocó en el acuerdo de paz anunciado en junio de 2026, considerado uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes del año.

Un mediador pakistaní con experiencia

El primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif fue el mediador principal que evitò un colapso

El experimentado político pakistaní Shehbaz Sharif asumió personalmente la tarea de acercar a Washington y Teherán durante los meses de negociaciones. Fue el mediador principal, Con 75 años y una larga trayectoria pública como ministro y líder destacado de la Pakistan Muslim League (N) es reconocido por su visión pragmática de la política exterior y por mantener relaciones de trabajo con países occidentales, naciones del Golfo e importantes actores asiáticos.

En los momentos difíciles, Sharif mantuvo comunicación constante con el vicepresidente estadounidense JD Vance y con los principales dirigentes iraníes para evitar que el proceso colapsara.

Su labor no fue solo protocolaria. Supervisó personalmente la elaboración de propuestas de compromiso sobre el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el calendario para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Finalmente, fue él quien anunció públicamente que las partes habían alcanzado un acuerdo preliminar.

Junto a Sharif actuaron otros altos funcionarios pakistaníes. Entre ellos destacó Ishaq Dar, encargado de coordinar gran parte de la diplomacia cotidiana y de recibir a las delegaciones extranjeras en Islamabad. También tuvo un papel muy relevante Asim Munir, quien realizó visitas a Teherán y sostuvo contactos con dirigentes iraníes y estadounidenses para mantener abiertas las negociaciones.

Este es el mayor éxito diplomático internacional de Shehbaz Sharif desde que regresó al cargo de primer ministro. Entre dos adversarios históricos y reforzó la imagen internacional de su país como actor relevante en la resolución de conflictos.

Otros países del Medio Oriente, Qatar como facilitador clave, Turquìa en la desescalada, Arabia Saudì, clave en el apoyo político de la región fueron definitivos para llegar al Acuerdo que se firmará en Suiza el próximo 19 de junio. .

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