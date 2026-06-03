- El viceministro de las TIC que Petro quiere imponerle a Cepeda para que le maneje la estrategia digital

Andrés López ha tenido encontronazos con el candidato del Pacto Histórico, pero el presidente quiere que sea un engranaje de la campaña de segunda vuelta

La salida del viceministro de las Tic Andrés López, no sería una mera casualidad a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con lo que ha trascendido, López entraría en la campaña de Iván Cepeda para fortalecer la estrategia digital con el propósito de hacerle contrapeso a la de su contrincante Abelardo De la Espriella, que le ha sacado ventaja considerable en este terreno.

🚨 #ÚltimaHora | Renuncia el viceministro de comunicaciones, Andrés López. Aunque @IvanCepedaCast lo había denunciado por participación en política, les tengo una #Primicia 🔥: @petrogustavo le impone a Cepeda a López como nuevo jefe digital de la campaña presidencial. ¡Tremenda… pic.twitter.com/f3duFef8Px — Tercer Canal (@Tercer_Canal) June 3, 2026

López habría sido impuesto por el presidente Gustavo Petro en contravía de Cepeda, quien no ve con buenos ojos la participación de este exfuncionario por su presunta participación en la difusión de mensajes a influenciadores afines al gobierno para que se coordinarán a favor de au campaña, prácticas que había censurado en un mensaje en X a mediados de abril.

🔵 Iván Cepeda reveló que un funcionario del Gobierno de Gustavo Petro estaría promoviendo su campaña política. Se trataría del viceministro de las TIC, Andrés López, según indicó. pic.twitter.com/yIhfBHCq2z — La FM (@lafm) April 17, 2026

López dijo en su momento a varios medios de comunicación que reconocía haber enviado los chats, pero sostuvo que no tenía ningún rol en la campaña del candidato del Pacto Histórico. También aseguró que el presidente Gustavo Petro les habría pedido el año pasado a sus colaboradores renunciar a sus cargos si querían participar en la campaña presidencial.

El exviceministro no ha explicado las razones de su renuncia, pero su salida se produce en medio de la suspensión provisional por la Procuraduría General de la Nación de Carlos Carrillo, director de la UNGRD y del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade. Ambos por presunta participación indebida en política.

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El ente de control tendría abierta una investigación contra los ministros de Trabajo y de Salud, Antonio Sanguino y Guillermo Jaramillo. por el mismo motivo.

La Procuraduría ya suspendió hasta el 31 de mayo pasado a la embajadora de Colombia en Haití ,Vilma Velásquez, por opinar a favor de Cepeda en una entrevista en televisión en un medio de comunicación local.

La cercanía con Petro

Andrés López fue jefe de estrategia digital de Petro en la Alcaldía de Bogotá, impulsando el programa Basura Cero. Además, llegó al viceministerio en noviembre del año pasado, después de haber sido por tres años asesor de tecnologías de la Presidencia.

López fue uno de los integrantes del grupo junto a Sebastián Guanumen, que terminó premiado por Petro con dos nombramientos: primero Cónsul y después Embajador en Chile.

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El hoy exviceministró es administrador ambiental de la Universidad Distrital de Bogotá y tiene amplia experiencia en el manejo de las redes sociales de Facebook, Instagram, X y Tik-Tok.

Andrés López quiere consolidar una red de comunicadores afín al proyecto del Pacto Histórico, algo que le ha permitido ganarse la confianza del mandatario.

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