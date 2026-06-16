- El último cartucho de Iván Cepeda para empujar su estrategia digital que no ha logrado despegar

La experta en redes Luisa Fernanda Olejúa quien estuvo en el exitoso fenómeno digital de Rodolfo Hernández entró al equipo de Cepeda

El nombre de la santandereana Luisa Fernanda Olejúa apareció con la exitosa estrategía en redes sociales del candidato outsider Rodolfo Hernández, quien solo era conocido localmente como exalcalde de Bucaramanga, y logró crecer hasta imponerse sobre Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones del 2022. La campaña dirigida por el argentino Angel Becassino contaba con un equipo de 13 jóvenes que con su trabajo digitales volvieron viral a Hernández, entre los que se destacó la comunicadora Olejúa.

Aunque Hernández se marchitó en la segunda vuelta y decidió no enfrentar a Petro quien terminó imponiéndose, su estrategia digital marcó la pauta en las campañas política electorales en el país. El primero que quiso aprovechar la experiencia de Luisa Fernanda Olejúa fue Alejandro Eder quien estaba empeñado en ser alcalde de Cali, quien la contrató para su estrategia digital.

Lo acompañó en los primeros meses después del triunfo electoral hasta que la contrató con unos costosos honorarios el empresario paisa Santiago Botero quien aspiraba a ser candidato presidencial. De Cali viajó a Cartagena donde se instaló, como se cuenta en esta nota, a construir la imagen del candidato del balín contra los corruptos, quien no tenía seguidores en redes ni era conocido nacionalmente.

La campaña presidencial de Santiago Botero contó con el apoyo de la Luisa Fernanda Olejúa para la estrategia digital

Finalmente Botero fue invitado a participar en algunos debates y consiguió 250 mil votos. Botero, ha expresado de manera inesperada, dadas sus posturas de derecha, que apoyará a Cepeda, según lo anunció su forma vicepresidencial Carlos Fernando Cuevas.

Tras la derrota de Iván Cepeda frente a Abelardo De la Espriella en la primera vuelta se hizo urgente la reorganización de la estrategia distrital del candidato del Pacto Histórico. Olejúa entró al equipo coordinado desde abril pasado por el politólogo Simón Rodríguez Omas, hijo del director de la Unidad Nacional de Protección y uno de los funcionarios de confianza del Presidente Petro; su mamá es Gloria Oramos fue la gerente de la campaña del Pacto Histórico para el congreso.

Otro refuerzo que llegó a la campaña es Andrés López quien trabajó en la Presidencia pero pasó al viceministerio de las TIC donde renunció para integrarse a la campaña. Tanto Rodríguez como López formaron parte del equipo digital de la Presidencia durante tres años del gobierno Petro.

|Puede leer: El viceministro de las TIC que Petro quiere imponerle a Cepeda para que le maneje la estrategia digital

El nuevo equipo digital que tiene solo una semana por delante antes de las elecciones del 21 de junio, busca humanizar la imagen de Cepeda, para presentarlo como serio y decente, pero con humor y cercano a la gente y viralizar en redes juveniles como TikTok. Una tarea a contrarreloj.

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