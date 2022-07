Los cachos con Elon Musk que el fundador de Google no perdonó

.Publicidad.

Una breve aventura amorosa entre Nicole Shbahan, esposa de Sergey Brin el cofundador de Google con su amigo Elon Musk conllevó al divorcio de la pareja, según informó The Wall Street Journal. Aun así, el propietario de Space X, StarLink y Tesla niega haber tenido alguna relación con Shbahan.

Y es que la amistad de ambos millonarios era tan sólida que incluso Musk le regaló a su amigo uno de los primeros automóviles eléctricos de su empresa mientras Brin le invirtió medio millón de dólares en su proyecto Tesla. Sin embargo, el empresario de Google al enterarse del amorío se divorció de su esposa y les solicitó a sus asesores retirar todas sus inversiones de los proyectos de Musk.

No obstante, Elon desmintió rumores a través de su cuenta de Twitter: "sólo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico" respondió a través de una publicación en esta red social en donde también aprovechó a sus más de 102 millones de seguidores para atacar al tabloide americano. “WSJ debería publicar historias que realmente importen a sus lectores y que tengan una base fáctica sólida, no rumores aleatorios de terceros” indicó el magnate.

Cabe destacar que aún no se ha anunciado si Brin pidió que la desinversión se hiciera de forma total o parcialmente. Y si se puso fin a la larga amistad entre ambos millonarios.

