Por qué le tienen tanto miedo a Iván Velásquez Gómez

Por: Álvaro de Jesús Forero Salazar |

julio 25, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El minDefensa que asumirá el próximo 7 de agosto es un abogado y exmagistrado de la C.S.J con una extensa hoja de vida, que ya tiene con los nervios de punta a algunos que pueden verse afectados por su nombramiento.

Alegan que: “No tiene experiencia en manejo de seguridad ni cercanía con la milicia”. Y con esto pretenden alegar también que no es apto para el cargo. Y cuando se les pregunta: "Si Botero de FENALCO o Molano del ICBF lo eran", no responden sobre Botero, pero sobre Molano dicen que es hijo de militar y nació en el Hospital Militar. Ese es, según ellos, lo que lo califica. Es decir, todos los anteriores no lo han sido porque el requisito es haber nacido en el H.M.

En ese orden de ideas, si un abogado, exmagistrado de la C.S.J. no puede ejercer el cargo… ¿Quién entonces?

Veamos rápidamente quién es el nuevo Ministro:

Es un antioqueño de 67 años (no de izquierda) abogado, jurista, diplomático y defensor de los derechos humanos.

Previamente fue el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de 2013 a 2019.

Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados, COLEGAS, desde donde adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de defensa de la justicia que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.

Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de procurador departamental de Antioquia, donde le correspondió adelantar investigaciones relacionadas con torturas llevadas a cabo por organismos como la Unidad Antisecuestro, UNASE; ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerza pública y abusos contra la población civil cometidos por tropas en sus acciones antiguerrilla.

Siendo procurador logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental. Atendía las 24 horas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Valle de Aburrá, que incluían detenciones clandestinas o arbitrarias, desaparición forzada de jóvenes de comunas populares, allanamientos y registros indiscriminados y cerramientos de barrios enteros, entre otros.

También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos (primero en el país) que contaba con la participación de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionaban en Medellín, junto con la policía nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército, la iglesia católica, la Fiscalía y el Ministerio Público.

A partir de 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado hasta que en 1997 fue escogido por el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999). Estando en este cargo, y en conjunto con un equipo de investigadores, emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.

Vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar desde el año 2000, a partir del 2006 y hasta el mes de agosto del 2012, Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, en el escándalo conocido como Parapolítica, que llevó a la Corte Suprema a ordenar la investigación, por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares. Hasta el momento, las investigaciones adelantadas por la Comisión han producido la condena de aproximadamente 50 congresistas. Una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".

Reconociendo que el doctor Velásquez ha dedicado su vida a la justicia, actuando siempre con claro y fuerte compromiso con los Derechos Humanos e interlocutando con las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y teniendo en cuenta su contribución a la lucha en contra de la impunidad en Colombia, en 2011 la International Bar Association, IBA, le entregó el premio mundial de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó en noviembre de 2012”.

Fuente: Biografía Wikipedia.

El que nada debe, nada tiene que temer. Su nombramiento no es una afrenta a la honorabilidad del Ejército de Colombia, sino un servicio de gran ayuda para rescatar su nombre, ante el lamentable espectáculo que está el país presenciando en los testimonios de los implicados en los 6402 falsos positivos ante la JEP.

El Ejército es una institución honorable, querido de todos, pero, debe ser depurado de quienes han volteado sus armas contra el pueblo inocente e indefenso.

Sin embargo la JEP está conformada para restaurar, más que condenar, pero sustentada en el esclarecimiento de la verdad.

En otras palabras, es un tribunal de paz.

Excelente elección.