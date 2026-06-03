- Los siete candidatos que quedaron endeudados después de la campaña presidencial

Claudia López; Roy Barreras y Mauricio Lizcano y otros cuatro estuvieron por debajo del umbral y no tendrán reposición del Estado

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo 225.517 votos en las elecciones del pasado 31 de mayo de 2026. Sin embargo, esa cifra no fue suficiente para acceder a la reposición de votos contemplada por la legislación del país. Por lo tanto, dejará de recibir los 751 millones de pesos que habría recibido si hubiera alcanzado 900 mil votos.

López no fue la única afectada: siete de los once candidatos en contienda no lograron superar el umbral mínimo del 4 % exigido para recibir la compensación económica otorgada por el Estado. Para la dirigente política parecen lejanos los días en que convocaba multitudes para sus discursos. Como referencia, en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá alcanzó 1.108.000 votos. En aquella ocasión López contó con el respaldo de la Alianza Verde y encabezó la coalición Unidos por Bogotá, integrada además por el Polo Democrático Alternativo y el movimiento Compromiso Ciudadano.

Aunque conservó presencia en el escenario nacional, su popularidad comenzó a deteriorarse durante su administración en la capital. Diversos sectores cuestionaron su gestión y algunas de sus declaraciones públicas. Entre ellas, generó controversia una afirmación sobre ciudadanos venezolanos vinculados a hechos delictivos.

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La candidata presidencial colombiana perdió la compostura durante una entrevista en Noticias Caracol cuando la periodista venezolana, Andreína Solórzano, le preguntó por sus antiguos señalamientos contra migrantes. Claudia López rechazó… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 16, 2026

A ello se sumaron críticas por problemas en programas y proyectos distritales. Sus detractores también señalaron que, frente a algunas dificultades administrativas, López optó por atribuir responsabilidades a otros funcionarios. Entre los casos más mencionados estuvieron los inconvenientes relacionados con Bogotá Data, los problemas en el sistema de recaudo de impuestos y las diferencias con el entonces presidente Iván Duque respecto al cumplimiento de metas en materia de unidades de cuidados intensivos durante la pandemia.

Otro de los candidatos que no alcanzó el umbral del 4% fue Miguel Uribe Londoño, quien intentó en vano recoger parte del capital político asociado a la figura de su hijo, Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, ese respaldo electoral no logró consolidarse plenamente. Buena parte de esos votos provenían de las bases del Centro Democrático y terminaron dispersándose entre distintos aspirantes. Finalmente, fue Abelardo de la Espriella quien consiguió atraer una porción importante del electorado identificado con el uribismo.

Entre los candidatos que tampoco alcanzaron el porcentaje requerido hubo casos que no sorprendieron a los analistas. Roy Barreras enfrentó una campaña con nulas opciones de llegar a la Casa de Nariño, mientras que Gustavo Matamoros, representante de una corriente ecologista, tampoco consiguió una acogida significativa en las urnas como lo anticiparon las principales encuestas.

Por su parte, Sondra Macollins obtuvo apenas 14.108 votos, una de las tres cifras más bajas de la contienda. En el caso de Mauricio Lizcano, aunque su nombre era conocido por su paso como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el gobierno de Gustavo Petro, hasta su renuncia en enero de 2025, su trayectoria no se tradujo en un respaldo electoral suficiente para superar el umbral exigido.

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