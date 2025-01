Los actores que se quedaron por fuera de La reina del Flow 3; hay varias caras conocidas

Aunque se creía que Carolina Ramírez no iba a estar en esta nueva entrega, si tendrá participación, pero estas figuras sí fueron descartadas de este gran proyecto

.Publicidad.

Caracol Televisión le ha dado vida a múltiples producciones icónicas y populares en el país. Aunque, hay una que ha logrado trascender y ha encontrado la manera de incluso contar con más de una temporada. Entre ellas se encuentra La reina del flow, la cual ha sido un éxito completo en Colombia e incluso fuera del país. Tal es la influencia de esta producción, que incluso ha logrado ser un éxito con sus canciones en plataformas digitales. Además, es confirmado que llegará La reina del flow 3. Pero por lo que se sabe, varios actores se quedarán por fuera de este proyecto.

Ellos serían los artista que no van en La reina del flow 3

La tercera entrega de esta historia tendrá grandes cambios, contando con nuevos personajes. Por lo que ha compartido el canal en algunas imágenes, se ha visto a parte del elenco de esta temporada. La buena noticia es que Carlos Torres volverá a darle vida a su popular personaje. Además, se ha podido saber que Carolina Ramírez también estará en La reina del flow 3. Eso sí, su aparición no será tan importante como en las dos primeras temporadas y quizás aparezca menos de lo que la gente espera. Aunque, hay algunos famosos de los que se ha dicho que no estarán en la nueva entrega.

..Publicidad..

Andrés Sandoval no seguriá en La reina del flow.

|Le puede interesar El campeón mundial que llega a ser uno de los nuevos rostros de La Equidad; compartió camerino con Ospina

...Publicidad...

El primero será Andrés Sandoval, quien dejó muy en claro hace unos meses que no estará en la novela. Seguramente su ausencia se deba a los escándalos que enfrenta el actor meses atrás. Otra de las figuras que no estará en la novela será Mariana Garzón. A la lista se deben sumar otras figuras como Sebastián Silva y Kevin Buty. Por lo que se sabe, ambos actores no pudieron acomodar sus tiempos a los horarios de grabación. Por otro lado, Camila Taborda tampoco seguirá siendo parte de La reina del flow 3, y a quien seguramente, la gente extrañe en esta nueva edición.

....Publicidad....

Respecto a la nueva entrega, se sabe que ya las grabaciones van bien adelantadas, si es que no se han acabado aún. Incluso, la historia llegó a grabarse en España, con un increíble concierto, donde se dice que se vio a Carolina Ramírez. Aunque, no se sabe nada al respecto sobre el estreno de esta nueva temporada, por lo que aún habrá que esperar para saber más información de esta novela.

Vea también: