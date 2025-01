¡De eso tan bueno no dan tanto! La realidad de los pensionados en Colombia

Por: Diego Armando Arenas Londoño |

enero 23, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Una cosa es lo que yo pueda sentir al hacer una pausa laboral de diez meses entre un empleo y otro, y cargar la angustia financiera que ello conlleva, otra muy distinta, es afrontar el receso permanente al que se ven obligados los trabajadores que logran llegar al final de su vida laboral, y alcanzan el estatus de pensionados.

Sin temor a equivocarme, los milennials (nacidos entre 1980 y 1994) somos un grupo poblacional muy diverso, pero que tenemos una máxima común con respecto a la vida laboral, una máxima que proclamamos entre suspiros y casi con un sentimiento de ensoñación: “Cuándo será que me pensiono”. Vemos ese estatus laboral como la meta por alcanzar. No es que desdeñemos del trabajo, somos responsables y profesionalmente nos gusta hacer las cosas bien, sin embargo, muchos de mis paisanos generacionales, vemos en el trabajo un medio más no un fin, y por eso, muchos aspiramos a llegar a “un buen fin, el fin del afán” como dirían Kaztro y Gambeta en su canción.

..Publicidad..

Los que están más jovencitos que nosotros, con respecto a lo laboral y en especial en el apartado de la pensión sufren con una desolación diferente, la desesperanza del “yo ya no me pensiono”, pero los que están más grandes que nosotros, los que nacieron al final de la generación de los Baby Boomers (entre 1960 y 1964), y al principio de la generación X (nacidos entre 1965 y 1970) ya comenzaron a pensionarse, y se enfrentan a algo peor que la desesperanza de los jovencitos, se enfrentan al vacío, a la nada, al letargo de los días y las horas eternas.

...Publicidad...

Estas personas son parte de una generación en las que se exaltó al trabajo como un ente dignificador, se le dio un valor trascendental en la vida, y se les enseñó a trabajar, y a ser juiciosos, y a cuidar su empleo y a querer a la empresa, y a darlo todo por el trabajo, aunque eso significara perderse cumpleaños, graduaciones y hasta funerales. A veces no había tiempo para nada más, y no es que lo hicieran de una forma mezquina, si le preguntamos a cualquiera de ellos, casi que con seguridad van a responder que trabajaban por sus familias, para ser los proveedores que se necesitaba, para que a sus hijos no les faltara nada, y por eso siempre voy a estar agradecido con mi papá, que también hace parte de ese combo.

....Publicidad....

Pero una vida dedicada al trabajo no les dio espacio para hacer algo más, y cuando por fin alcanzaron “la meta” de la pensión, se encontraron con que al otro lado no había nada. Si son personas que tuvieron trabajos y salarios “normales”, ahora como pensionados ven sus ingresos disminuidos y sin posibilidad de ajustar con horas extras o dominicales, lo que complica aún más la posibilidad de inventarse qué hacer ahora que tienen todo el tiempo. Algo tendrán que hacer para no enloquecerse, para que algo diferente al trabajo los vuelva a hacer sentirse emocionados.

Por su parte, los milennials y de ahí para delante, quizá tenemos un futuro más esperanzador al respecto, y es porque en su mayoría, como ya lo mencioné, al ver en el trabajo solo un medio, hemos incluido en nuestras rutinas otras actividades que nos dan felicidad, que las hacemos solo por gusto, y que nos ayudan a definirnos como personas, más allá del título académico que ostentemos. Yo, por ejemplo, he tratado de mantener la música en mi vida desde hace años y poder tocar un instrumento, o más recientemente, este mismo ejercicio de escribir me ha ayudado a que las personas vean en mí algo diferente al ingeniero. Tengo una amiga que también es ingeniera, pero es feliz voleando aguja y tejiendo; otro que es contador, al que lo que le encanta es salir en su moto a chupar pantano, cocinar, cantar, leer, caminar, contar historias, aprender idiomas, hacer ejercicio, cuidar matas, y podría extenderme en una larga lista de ejemplos de conocidos que en sus vidas incluyeron por puro goce, algo diferente al trabajo.

Debe ser por eso que aspiramos llegar a esa meta y suspiramos al pensar en la pensión, porque vemos en ese receso, la posibilidad de por fin dedicarnos a lo que de todas maneras haríamos gratis.

También le puede interesar: https://www.las2orillas.co/cuidado-que-a-la-salida-atracan-como-la-reforma-pensional-de-petro-empobrecera-mas/