Los 4 senadores liberales, del Centro Democrático y Cambio Radical que le tumbaron la tributaria a Petro

Hace tres meses, durante el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, el barranquillero Efraín Cepeda aseguró que contaba con los votos suficientes como para hundir la reforma tributaria que por ese entonces aún no se había presentado, pero que se sabía iba a buscar la forma de reponer los $12 billones que quedarían desfinanciados del Presupuesto General de la Nación. Al final, el presidente del Senado cumplió y con creces, puesto que no se esperaba que en las cuatro Comisiones económicas (terceras y cuartas de Senado y Cámara) la votación iba a ser en favor de archivarla.

Vea también: El duro pulso entre Petro y su opositor conservador Efraín Cepeda por el presupuesto 2025

Sin embargo, lo que no esperaba nadie, ni siquiera él mismo, es que uno de los votos a favor de la reforma pudiera ser suyo. Esto debido a que durante la votación el presidente del Senado, por no estar pendiente, se equivocó y por pensar que estaba votando en contra del proyecto terminó votando en contra de la ponencia para archivarlo que habían presentado cuatro senadores de oposición. Aunque esto no terminó afectando el resultado, ya que, en la Comisión Tercera del Senado, que es la suya, la votación fue de 8 votos contra 6, misma que en la Cuarta del Senado.

Mientras tanto, en la Tercera de Cámara fue de 17 votos contra 12 y en la Cuarta de la Cámara de 16 contra 10

La cara más visible entre los cuatro ponentes es la del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala y uno de los que ya han destapado sus cartas de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que quiere ser el candidato de la oposición. Desde el Congreso, él ha sido uno de los principales palos en la rueda del presidente Gustavo Petro y por supuesto no tardó mucho en salir a celebrar el hundimiento de su Ley de financiamiento.

¡LO LOGRAMOS!

Tumbamos la ley de financiamiento y salvamos los bolsillos de los colombianos pic.twitter.com/LZbftPX0gX — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) December 11, 2024

A él lo acompañaron dos senadores del Partido Liberal y uno de Cambio Radical. Por el lado de la colectividad dirigida por César Gaviria estuvieron el barranquillero Mauricio Gómez Amín y el pereirano Juan Pablo Gallo, siendo este último uno de los investigados por la Corte Suprema por presuntamente haber sido beneficiado con contratos direccionados por el Ministerio de Hacienda en el marco del escándalo de corrupción de la UNGRD. Por su parte, el movimiento de Germán Vargas Lleras estuvo representado en la ponencia por Antonio Zabaraín, un cienaguero cercano a los Char que está en el Senado desde 2018.