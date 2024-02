Los 3 artistas colombianos que sólo logran pegar si tienen invitados en sus canciones

.Publicidad.

Colombia está llena de talentosos cantantes, que han construido sólidas carreras y que tienen diez o veinte canciones de su repertorio que son clásicos indiscutibles. Pero en la industria musical, el talento y la efectividad son dos cosas muy diferentes, muchos artistas colombianos han lanzado temas increíbles con los que no ha pasado absolutamente nada.

Por ejemplo, Maluma tiene temas que suenan en discotecas, pero no en radios y a duras penas contabilizan en YouTube, J Balvin no ha tenido mucho éxito con sus nuevas canciones y Shakira no ha podido pegar un solo éxito de su nuevo disco sin que este cuente con algún invitado a manera de colaboración.

Otros artistas sí están viviendo su momento y pegan todo lo que lanzan, tanto con invitados o por su propia cuenta. Como buen podría ser el caso de Karol G, Feid o Morat

¿Pero por qué Maluma, J Balvin o Shakira necesitan a otros para pegar sus nuevas canciones?

En los últimos tres años, Maluma no ha pegado casi canciones en solitario

En los últimos tres años, la mayoría de canciones de Maluma han sido con invitados. Con excepción de “Coco loco”, lanzada el año pasado, todos los grandes éxitos del artista han sido con algún tipo de colaboración. Ni siquiera “La fórmula”, la canción con la que presentó su disco Don Juan, funcionó en plataformas.

El último gran responsable de mantener su nivel de impacto, fue Carin León, con quien grabó el año pasado el corrido “Según quien” que actualmente puede escucharse en discotecas de todo el país.

Para su nuevo sencillo, Maluma vuelve a repetir la fórmula con “Bling bling”, otra canción donde echa mano de la música mexicana, ahora con el Grupo Marca Registrada.

Tainy ha tenido que ser el salvavidas de J Balvin

Luego de sus episodios de depresión, J Balvin no ha logrado hacer canciones que funcionen. Su último gran éxito fue “Qué más pues” con María Becerra, que entonces era una desconocida en Colombia.

Sus canciones “Niveles de perreo” o “Dientes” han tenido algo de impacto, pero nada comparado con el éxito al que nos tenía acostumbrados.

El único que ha podido impulsarlo un poco ha sido Tainy, quien para su nuevo disco Data lo juntó en una canción con Young Miko, la puertorriqueña que todo lo que saca lo está pegando.

Shakira va a lo seguro, casi nunca lanza canciones sola

Shakira es la diva, pega todo lo que lanza, ¿pero alguien se ha dado cuenta que sus éxitos realmente grandes siempre tienen algún acompañante? Bizarrap, Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo y Karol G

La única canción con la que rompió esta tendencia fue con “Acróstico”, la que le compuso a sus hijos y se propulsó en medio de la polémica pelea con Clara Chía y Piqué.

Pero la realidad es que, si Shakira sacara otro tema inspirado en las discotecas, pero sin colaboraciones, este tendría muy pocas posibilidades de sonar.