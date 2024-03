Los 3 animales que no debe tener como mascota; muchos los tienen

.Publicidad.

Las mascotas más comunes son los perros y los gatos pero en algunas familias no se conforman con esto y consiguen animales de otras especias que domestican. Sin embargo, este tipo de cosas no es recomendable no solo por la seguridad de los dueños si no de estos especímenes. Un veterinario compartió en Tik Tok su opinión al respecto y reveló cuales son esas mascotas que se consideran ‘comunes’ pero no deben tenerse en casa.

Ben, un veterinario muy famoso que ya cuenta con 200.000 mil seguidores y 5 millones de me gusta, hizo una corta lista y explicó porque es irresponsable tenerlos.

..Publicidad..

1. Loro

...Publicidad...

Aunque son muy lindos y es tierno que nos respondan de vuelta, la realidad es que es extremadamente difícil proporcionar suficiente espacio y estimulación para una especie que normalmente tendría la libertad de volar y explorar una selva tropical. Por otro lado, no va poder tener sartenes antiadherentes pues cuando se calientan, el revestimiento libera un gas que puede ser mortal para los loros.

....Publicidad....

Además, según lo explica Ben cuando una de estas aves se aburre, se manifiesta en comportamientos destructivos, muy vocales y actitudes anormales.

2. Ratones

En el caso de estos roedores, aunque no tiene muchas dificultades es su esperanza de vida lo que no es nada positivo, en promedio solo viven uno o dos años. El veterinario explica que ha tenido algunos y es muy fácil quererlos y encariñarse con ellos, por lo que el poco tiempo que duran es muy triste, aunque con buenos cuidados pueden durar un poco más.

3. Conejos

Lo que la mayoría cree es que estos tiernos animalitos son ideales para los niños, pero nada más falso que eso, según Ben es una especie muy tímida: “No siempre les gusta que los carguen y son muy frágiles. Patean y caen tus brazos desde lo alto al suelo. No es raro que se rompan los huesos de las extremidades e incluso la columna” afirmó.

Además, tienen necesidades estrictas en cuanto a alimentación, horario de limpieza y socialización. Aunque pueden llegar a ser buenas mascotas la realidad es que la mayoría no les da los cuidados y la vida que necesitan y merecen.

| Ver también: Las tres razas de gato que no debe tener en casa según un veterinario