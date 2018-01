Lo que no sabes de lo que te estás comiendo

¿Sabías que la tocineta que te sirven en algunos restaurantes de comida rápida no es tocineta? ¿Sabías que buena parte del jugo de naranja de cartón que se vende al por mayor no contiene zumo de naranjas? ¿Sabías que muchos de los snacks más populares están diseñados, no para alimentarte, sino para volverte adicto a ellos?

Eso es. Lo que se produce hoy en día de forma masiva, y se vende en los supermercados a precios mucho más baratos que la comida cruda, no son alimentos para nutrirte. Son basura industrial creada para volverte adicto. Son tan baratos, y se pueden producir de manera tan masiva, que son los ingredientes de base que se usan en restaurantes y kioscos, porque abaratan los costos de producción de la comida radicalmente, tienen una vida muy larga y un sabor delicioso. Pero la gente no lo sabe, ni pregunta en el restaurante por la calidad de sus productos. Y en el supermercado, tampoco se dedica tiempo a leer las etiquetas, sino que la elección se hace, generalmente, sobre un criterio de precio vs. cantidad. Y aun si te tomas el trabajo de leerlas, están escritas de tal manera que no es fácil entenderlas.

Déjame contarte que más y más, los supermercados se están llenando de comida sintética, es decir, de salsa de tomate que no está hecha de tomates, de mayonesas que no son otra cosa que emulsificantes con sabor, de carnes sintéticas, y en general, de productos que son altamente tóxicos para los sistemas digestivo y nervioso. Te pongo un ejemplo. La tocineta industrial. Se utiliza en muchísimos restaurantes, entre otras cosas porque es barata y sabe delicioso. Contiene un poquito de todo, menos carne de cerdo: harina de soya texturizada, aceite de canola, maltodextrina, saborizantes artificiales, potenciadores de sabor, colorante rojo #40…. Te doy otro ejemplo, el de las limonadas (sin limones): azúcar, fructosa (es decir, más azúcar), ácido cítrico, ácido ascórbico, citrato de sodio, soya, lecitina, calcio, tocopherol (que es un preservante), color amarillo #5…

Cada vez más la comida que se vende en los supermercados es menos natural, y más basura química. Eso te explica por qué, sale más barato comprar una limonada industrial (producto, empaque, propaganda), que comprar los limones. Para muchas mamás, es igualmente más barato enviar a su hijo al colegio con lo que ellas creen es un snack delicioso y que, según dice la etiqueta, contiene vitaminas y minerales añadidos, que cocinarle algo que le saldrá mucho más costoso y que le tomará tiempo preparar. Lo que no saben, es que muchos de esos snacks que parecen inofensivos son en realidad una bomba de sodio, azúcares, harinas, grasa, saborizantes, y colorantes artificiales, envueltos en un empaque de colores. Y tampoco saben que esas bombas de azúcar son las verdaderas responsables de los problemas de salud de sus hijos.

Muchas personas no le dan importancia. Si calma el hambre, y es más barato, ¿Cuál es el problema? El problema es que está generando una epidemia de salud sin precedentes y muy difícil de contrarrestar. Los costos del consumo de esa comida chatarra sobre el sistema de salud y de seguridad social, son incalculables. La obesidad, la depresión, el déficit de atención, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer han alcanzado niveles que no imaginábamos hace 20 años, y todos ellos están directa y objetivamente relacionados con la calidad de la comida que estamos consumiendo.

Te dejo este reto, hazte una lista diaria de las molestias de salud que te aquejan y actualízala durante el día. Fíjate especialmente en las molestias que no causan mucho dolor y parecen llevaderas: dolor de cabeza, pesadez, retención de líquidos, dolor de estómago, inflamación, etc. Y luego, haz una lista de lo que te estás comiendo. Bien sea de lo que pides en un restaurante, o de lo que compras en el supermercado. Ese solo ejercicio de hacer consciencia de lo que te comes, te ayudara a observar mejor tu salud. Yo lo hice, los resultados son ¡sorprendentes!