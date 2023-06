.Publicidad.

En el género del vallenato, Silvestre Dangond, es uno de los más grandes exponentes, gracias a que la mayoría de sus canciones son un éxito. No obstante, el guajiro no se ha quedado solo con la música. También, ha incursionado en la pantalla chica como actor en la novela sobre la vida del también músico Leandro Díaz. Así como la marca de ron que lanzó junto a Abelardo de la Espriella, de nombre ‘Defensor’.

Aunque el cantante vallenato ha dado de qué hablar, en varias ocasiones por sus hijos. Esta vez no fue por algo que él dijera o por sus acciones directamente. Se trata de un joven creador de contenido en la plataforma de contenido Tik Tok. Quien asegura ser el hijo ‘negado' de Silvestre Dangond. El clip se ha hecho viral y no solo por sus palabras, sino por el impresionante parecido que hay entre los dos. Situación que ha dejado en shock a más de uno.

-Publicidad.-

El presunto hijo negado de Silvestre Dangond

Todo surgió por unos videos que el joven subió cantando algunas canciones del guajiro. En dicha publicación le dejaron el siguiente comentario: “Haces muy mal en negar a tu padre, Silvestre eso no se hace”. Ante la situación, el presunto hijo del cantante, respondió rotundamente: “Ustedes no creen que yo tengo derecho a negarlo también”, dijo, insinuando que no lo tendría en cuenta como padre, pues otra persona lo habría criado. Para posteriormente dejar una reflexión sobre el amor hacía los pobres y el cariño que se les debe brindar pues “los hombres también tienen su corazón”, explicó.

Aunque no se conoce si sus afirmaciones son reales, así como Silvestre Dangond tampoco ha dicho nada al respecto. Se presume es una broma del joven para aprovechar su parecido con el cantante y ganar seguidores.

Publicidad.

| Ver también: ¿Carlos Torres en 'Pedro el escamoso'? la duda que puede impulsar la novela o volverla un fracaso