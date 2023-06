Que se quede entrenando en su casa porque en la selección no puede: la decisión de Lorenzo sobre James

Aunque muchos pensaban que el entrenador iba a convocar al 10 por un tema anímico, por fin pudo soltarlo y lo dejó en veremos. Néstor hizo lo que muchos no pudieron

La selección Colombia se prepara para los amistosos que se jugarán en el mes de junio; y en aras de hacer un buen papel, el técnico Néstor Lorenzo ya sacó la lista de convocados por los partidos contra Irak y Alemania. Uno de los grandes interrogantes era si James Rodríguez iba a ser llamado, siempre lo ha sido desde que llegó el argentino al banco; pero para está fecha FIFA el DT tomó una decisión radical sobre el 10, que tendrá que quedarse en su casa a ver a la tricolor.

Y es que en la lista que fue publicada por la Federación Colombiana de Fútbol a través de su Twitter, el inamovible James Rodríguez no apareció. Tras acabar su contrato con el Olympiacos de Grecia, y estar sin equipo y sin regularidad en las ultimas semanas, el jugador no habría tenido argumentos para ser convocado y eso lo supo Néstor Lorenzo, quien en reemplazo del 10 llamó a varios jugadores de la liga local y de la selección Colombia sub 20.

📝 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de junio 🆚 Irak y Alemania. #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/gKL0makmlQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 5, 2023

No le teme a la muerte: La nueva 'novia' de James Rodríguez que le hizo brujería a Nicky Jam

En la lista hay algunas novedades como Óscar Cortés y Andrés Salazar, fichas claves en la selección juvenil; además de Juan David Mosquera, Mateo Cassierra y Yerson Mosquera. En el equipo nacional se mantiene Juan Guillermo Cuadrado como bastión de aquella selección del 2014 y Yerry Mina como la del 2018, así como el regreso de Luis Díaz. La renovación poco a poco se hacen mas notoria, teniendo la ausencia de Radamel Falcao García y, por supuesto, James.

Hay que recordar que los partidos de la selección Colombia se jugaran este 16 y 20 de junio. Contra la selección iraquí el compromiso se desarrollara en el Estadio de Mestalla, en España; y contra los alemanes el estadio que recibirá al equipo tricolor será el Veltins-Arena, escenario que está en el país teutón.