La actriz, Carolina Acevedo, quien actualmente hace parte de ‘MasterChef Celebrity’ 2023, está acaparando toda la atención con tremenda historia de vida. En una entrevista con Diva Rebeca, Acevedo recordó los momentos más difíciles de su vida, cuando la acusaron de narcotraficante, de lavadora de dinero y otras cosas más. Todo ocurrió tras su divorcio con el también actor, Roberto Cano.

En primera instancia, Carolina Acevedo, dió las razones de su separación, ella se enamoró de otro hombre y aunque no le fue infiel a su esposo de ese entonces sí se acabó el amor: “No fui infiel, pero me enamoré de otro hombre. Era una persona famosa y fue mi novio aproximadamente un año después de mi separación. Aunque se hablaba mucho, no había revelado que me había enamorado de otra persona. Creo que tú estás obteniendo esta exclusiva directamente de mí”, dijo. Todo esto ocurriría mientras Roberto Cano estuvo en ‘La isla de los famosos’.

Tiempo después, terminó con el otro hombre y estuvo sola. Sin embargo, volvió a creer en el amor e intentó una relación con el empresario Salomón Korn, amor que después le haría pasar un infierno: “Cuando eso sucedió, ya llevábamos dos años separados. Su hermano me llamó para decirme que habían detenido a Salo. Yo no entendía lo que estaba pasando. Salo tenía sus negocios y nunca vi nada extraño. Te lo juro”, contó. Tras su separación, se descubrió el lavado de activos del empresario, situación que tomó por sorpresa a Carolina Acevedo.

Ante semejante noticia, Carolina Acevedo, se vió empapada de críticas y acusada incluso de los mismos cargos: “Fue muy duro porque al principio, las noticias se referían a mí como la ex esposa [...] fue difícil para Matías, mi hijo, y la gente me culpaba a mí. Me llamaban cosas horribles, como traficante y lavadora de dinero. Yo no tenía ni idea. Lo mejor de todo es que renuncié a todos sus bienes cuando nos separamos”, reveló. La actríz ni siquiera tenía vienes compartidos con el acusado y aún así su nombre fue ensuciado. Finalmente, superó ese terrible momento y entendió que todo fue una enseñanza y debía enfocarse en su hijo.