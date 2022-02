Llegó la hora de la redención del pueblo judío, ¡ya no más conversión!

Por: Eliyahu Peretz |

febrero 03, 2022

¡Época de redimir, no convertir!

El pueblo judío en exilio en sus diferentes generaciones ha tenido que adaptarse a las exigencias de mirar cómo volver a conectarse con sus verdaderas raíces ancestrales judías perdidas, ya sea porque no lo sabían, han querido abrazar el judaísmo u otros hasta la fecha no han tenido un documento que reconfirme su verdadera conexión judía, más sus tradicionales orales y vivencias bajo la fe judía.

A la gran mayoría, sin importar sus verdaderas vivencias, historias de vida y fe, le obligan a convertirse, deslegitimizando el pasado judío, y a desconectarse sin importar la tradición inmaterial, que es la que garantiza el cumplimiento y tradición judía históricamente, que además es el legado de la misma creación del universo a través de lo oral, teniendo de otra manera y casi cruelmente que romper con la conexión judía conservada generacionalmente de manera íntima y como un verdadero tesoro familiar; en otros términos, sentirse obligados en aceptar ser cristianos o católicos, una especie de conversión para poder volver a convertirse al judaísmo, si se desea ser aceptados en una comunidad judía local.

Hasta hace solo siete años se tenía la duda de si las personas con procedencia Sefarad por España y Portugal desde el siglo XV hasta XXIX que llegaron a América tenían procedencia directa judía, muchos ya asimilados, convertidos o simplemente en el limbo, sin ningún interés de seguir lo que a fuerza pretendieron lograr siglos atrás, pero cargando con la gran duda de la verdadera procedencia judía que a muchos les ha tocado la vía de la conversión, porque en efecto ya no existe una anterior generación que pueda confirmar oralmente su linaje, tradición y fe judía, y menos, un documento que lo ayude a confirmar.

¡La redención ya empezó!

Podríamos decir que la redención se ha venido viviendo y viendo paulatinamente con mayor fuerza desde la misma aceptación de Israel como Estado, quizás la mayor "redención" lograda y aceptada por los mismos gentiles del mundo al pueblo judío en 1948. Nada casual que tenga casi los mismos números de la época de la expulsión de los judíos de la península Ibérica entre 1492 y 1498 entre España y Portugal.

A partir de 2015 se comenzó oficialmente la época de la última "redención" masiva, que conllevará a confirmar el juramento de D-os a Abraham; de ver su descendencia directa tan incontable como las estrellas del cielo o las arenas del mar, acción comenzada por los mismos gentiles, pero esta vez ya la definitiva donde la "redención" tendrá que cumplirla el mismo pueblo judío, como está descrito y prometido "la redención del pueblo judío por el mundo al final de los tiempos".

¿Y qué es la redención de pueblo Judío, qué significa o implicaciones tienen en la actualidad?

Desde 1492, época de la expulsión de los judíos de la Península Ibérica, más claramente entre España y Portugal en complicidad con el Vaticano, se guardó en mucha reserva el famoso listado de todas las familias judías que suman aproximadamente 5200 apellidos, hoy muy comunes y corrientes por toda América latina y parte de Norte América. Apellidos que para muchos judíos salidos en el último siglo hacia América no son reconocidos apellidos Sefarad de España y Portugal como judíos, por no tener un sonido o escritura de los Sefarad de Marruecos o Medio Oriente y, obviamente, gran parte de esos apellidos muy ligados a generaciones ya conversas, asimiladas y desconectadas del judaísmo. O si los reconocen, solo lo connotan por medio de una conversión en estas épocas, pero no reconocen que son apellidos legítimos judíos de origen sefaradí.

A raíz de la divulgación hecha por España y en contra del mismo Vaticano el primero de octubre del 2015 para resarcir el daño irreparable ejecutado por la corona española y en deuda de lo que les hicieron al pueblo judío históricamente a esas familias expulsadas, convertidas y despropiadas, España comenzó a brindar ciudadanía a todos esos mismos apellidos que fueron exiliados a la fuerza desde hace 500 años atrás hasta el siglo XIX y cerró esa posibilidad en 2019. Hoy Portugal está haciendo lo mismo.

Ya en Israel importantes líderes del gobierno y judíos de las dos corrientes están evaluando la manera de ya no convertir, sino "redimir" aquellas personas que hoy puedan demostrar tienen esos apellidos confirmados por los gobiernos de España y Portugal que fueron verdaderos judíos, pero además muchos , han mantenido, rescatado, tradiciones orales y vivenciales dentro de la fe judía hasta el día de hoy, que se pueda testimoniar local y territorialmente con personas que puedan reconocerlos como judíos, por que ya lo perdido o lo que exigían para demostrar que son descendientes directos de linaje judío ha sido demostrado con los listados divulgados por el mismo gobierno de España y Portugal, que indican apellidos 100 % judíos desde la expulsión, o sea desde más de ocho generaciones directas, y según ley judía: "un judío no dejará de serlo, así esté profesando otra creencia, más aún, si fue forzado a cambiar y de la manera cruel que se hizo. Es el daño que ocasionó y por lo tanto la reparación se necesita ejecutar por Israel en general".

La puerta, para la "redención"

Para cumplir lo prometido por D-os al mismo pueblo judío, la redención, que se debe hacer en la llegada del mesías y que se garantiza a través de cada comunitario donde se encuentre un temeroso, verdadero y respetuoso judío , debe estar ya no a cargo de los rabinos locales en su primera instancia, sino de la misma comunidad que son los que pueden dar testimonio de aquellas personas o familias, que saben han venido cumpliendo con la fe judía, sumándose la aceptación testimonial de comunitarios que les permitan "redimir" esas personas, familias o grupos, para comenzar a ser acogidos y recibidos, poder postularse como miembros de sus comunidades para luego sí, los rabinos locales, confirmar que han pertenecido a las comunidades por un año cumpliendo sus funciones y leyes halajicas, que les den reconocimiento, afianzarse como judíos y comunidad, por consiguiente ayudando a minimizar el antisemitismo global.

Es una nueva, ardua y muy comprometedora, pero gratificante labor de saber que se están cumpliendo las profecías, que solo se pueden cumplir rápido y en nuestros días, dependiendo, ahora sí, de cada comunitario ayudar a lograrlo.

Promesa inevitable de cumplir.

Cada comunidad judía local tiene la misión de ayudar a abanderar la "redención" con mucho amor al prójimo y consideración de todos aquellos que así lo buscan, lo desean y demuestren su verdadera conexión, pero ahora muy diferente a lo que se ha venido haciendo, hoy se debe demostrar el compromiso con las leyes, más que mostrar una certificación, porque ya la certificación la pueden obtener y bajar directamente de los ministerios de justicia de España y Portugal, el único limitante que muchos judíos de corazón y fe no habían podido mostrar para evitar hacer conversiones que conlleven a un doble daño al alma judía de aquellas personas que no habían podido comprobar su origen judío.

Existen otras fuentes donde cada vez se pueden confirmar el linaje, cuando una persona o familia manifiestan sus raíces, orígenes y demuestran sus verdaderas tradiciones de la fe judía, para poder continuar y ser un comunitario más redimido y acogido por los mismos comunitarios, que a la final son quienes se congregan y agrupan para llevar las acciones necesarias y cumplir las leyes judías según la Halaja.

¡Shabbat Shalom!