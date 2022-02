Sobre el alboroto por la 'cláusula Petro'

Por: Valeria Esteban |

febrero 03, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que la situación económica mundial está impactando fuertemente en diferentes sectores, y si a eso se le suma que estamos en un país que debe torear a diario varias fenómenos sociales como inseguridad, desempleo, inmigrantes, desplazados, etc.

Entonces, no se debería satanizar la decisión que varios empresarios pequeños, medianos y grandes y quienes, a fin de cuentas son los que sostienen con sus impuestos a Colombia, construyen fuerza laboral y bienestar utilicen la “Claúsula Petro” para amarrarla a sus negocios del 2022.

-Publicidad.-

Toda esta alharaca se ha vuelto a levantar recientemente, al hablarse en diferentes medios de comunicación de la presión que estarían haciendo varios sectores, para de alguna manera advertir a Colombia, que de llegar el señor Petro a la presidencia, las condiciones de arreglos económicos, inversiones y proyectos previamente adquiridos se irían al traste.

Lo anterior no es ilegal aunque moleste a muchos, hace parte del “core de los negocios” grandes o pequeños, de acuerdos mutuos, y nada prohíbe terminar un contrato cuando se presenten eventos indeseados por las partes involucradas.

Publicidad.

Esto, a propósito de que algunos columnistas han escrito en contra, como Ramiro Bejarano, que la tilda de “estrategia sucia” “y que podría provocar el retiro de capitales nacionales o extranjeros, que es una de las formas bajo la cual podría tipificarse el delito de pánico económico”.

Por su parte la periodista Cecilia Orozco, afirma que la “Cláusula Petro” es “perversa en democracia, porque los sectores dominantes de la sociedad presionan a los más débiles, con el mensaje de que se abstengan de elegir al candidato que no gusta a los primeros, so pena de empobrecer más a los segundos y al país…”

Sin embargo, esta llamada “Cláusula Petro” no es nueva, también se utilizó en 2018 aunque poco sonó en medios.

La agencia de noticias Blomberg la trajo a colación en un artículo el pasado el 8 de noviembre de 2021 y afirma que “fue creada especialmente para el sector inmobiliario, porque muchos inversionistas no le jalan si Petro queda de presidente”.

En el mismo artículo menciona a Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero y experto bursátil, quien “vislumbra un dólar muy sensible con poca inversión extranjera y local mientras se resuelve el tema electoral”.

Entonces queda la duda, si el candidato Gustavo Petro, no se ha sabido comunicar bien como vocero de su propia campaña presidencial para que la gente entienda su plan de gobierno si llegara a quedar en las elecciones del 2022, o sus trinos, publicaciones y respuestas en varias entrevistas han causado tan mal impacto que ya los empresarios le temen a sus posibles acciones que traerían el acabose para Colombia a imagen del país vecino.

Hablar por hablar, solo para causar polémica en sus redes sociales no le está funcionando ni a él ni a su mano derecha Gustavo Bolívar, quien por cada cabezazo en sus trinos, 10 son de confusión y de burla.

Lo cierto es que en algunos círculos empresariales, se siente ya el temor de la contienda electoral, y tienen todo el derecho de sentirlo, pues no se trata solamente de votar por el que más le guste o no a uno, se trata de la economía de un país que se puede ver afectado por aquellos que impulsan la economía nacional y que terminan siendo los empresarios los que ponen el pellejo, los que generan empleo, los que pagan impuestos y los que si se quiebran no podrán cumplir sus metas familiares, ni las de sus empleados, ni de un país que clama a gritos mejorar la economía que golpea con fuerza en esta pandemia, que no sabremos por cuánto tiempo más se quedará, porque como dice una campaña reciente creada en México para fortalecer al empresario y al emprendedor “Sólo quien carga el bulto, sabe lo que pesa”.