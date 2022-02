¿Por qué Facebook (Meta) perdió más de 200 billones de dólares en un solo día?

Por: Fabian Mendoza Alzate |

febrero 03, 2022

La noticia de la tecnología en estos momentos, y que desde ya sería una de las más importantes del año, es la pérdida en bolsa de prácticamente el 25 % del valor de la compañía fundada por Mark Zuckerberg, debido a que, por primera vez desde su creación, hace exactamente 18 años en febrero de 2004, reportó una caída de sus usuarios activos. ¿Qué pasa en Facebook (Meta)?

La respuesta de la bolsa frente a la caída de usuarios activos de Facebook, hoy también conocida como Meta, podría tomarse como exagerada, si tenemos en cuenta que la diferencia de los usuarios activos del último trimestre de 2021 versus el tercer o penúltimo trimestre del mismo año es de tan solo 1 millón de usuarios, cayendo de 1930 millones usuarios activos a 1929 millones.

Pero la caída en bolsa de Facebook, más que reportar una pequeña pérdida de usuarios casi ínfima, tratándose del gigante tecnológico, y los números habituales de la principal red social del mundo, en realidad lo que lanza es un campanazo de alerta de lo que puede significar el inicio fin, después de casi 20 años, del proyecto de Mark Zuckerberg.

Un campanazo de alerta para que hagan algo que evite a tiempo que esto se convierta en una bola de nieve, y crezca sin control colina abajo, porque es muy probable que esta tendencia no se detenga para el reporte del primer trimestre de 2022.

Desde hace varios años se ha venido hablando de la pérdida de vigencia de Facebook. Hoy es absolutamente claro que cada vez menos jóvenes se sienten atraídos a usar esa red social, y en cambio sí están siendo más cautivados por otras redes, que han logrado desarrollar aplicaciones más intuitivas y que les prometen y les dan viralidad real, cosa imposible en estos momentos en Facebook, donde la única forma de ser “viral” es comprándole publicidad a la red social de la F, o ahora la M.

Por supuesto les hablo de TikTok. Esta red social es la última gran red social que ha golpeado con fuerza la mesa del mundo digital. Solo para dar un dato que refleja por qué esta red social se convirtió en el dolor de cabeza de Zuckerberg, basta con decir que mientras Facebook alcanzó en ocho años los 1000 millones de usuarios, TikTok logró lo mismo en tan solo cinco.

TikTok es “el enemigo a vencer” en estos momentos para Facebook, y lo peor para Mark, es que solo puede pensar en vencerlo compitiendo, ya que hace al menos 500 millones de usuarios atrás, quedaron prácticamente clausuradas las posibilidades de compra.

Todos vimos en otros tiempos, como Facebook se anotaba home runs monumentales, cuando lograba negociar la compra de apps pequeñas pero que tenían gran potencial, como WhatsApp e Instagram. Hoy en día esa opción pasó a la historia, no solo por el valor al que podría llegar una negociación de estas dimensiones para el caso de TikTok, fácilmente convirtiéndose en la mayor adquisición en la historia, y que, en las condiciones actuales de la compañía, perdiendo un 24% de su valor en bolsa, sería algo impensable, sino también por las regulaciones de las leyes antimonopolios en los Estados Unidos.

La apuesta de Zuckerberg será hacerle frente a la competencia, tal vez por primera vez en su historia, desarrollando nuevos productos, y no usando la chequera para poner una cifra desorbitante de compra. Mark tiene todas las esperanzas puestas en su nuevo macroproyecto: el Metaverso.

Y ciertamente, el Metaverso puede ser una respuesta contundente. Sin lugar a dudas lo que plantea Zuckerberg, con esta apuesta, puede ser una revolución de dimensiones insospechadas para el mundo. Las posibilidades del Metaverso trascienden simples características de entretenimiento, y alcanzan otras instancias, como los servicios empresariales que podría ofrecer, en temas como el trabajo remoto, que llegó para quedarse, oportunidades para las tiendas o comercios en general y ofrecer servicios para diversas industrias, incluido el sector de la salud y por qué no pensarlo, también podría ayudar en temas del ámbito social y gubernamental.

El Metaverso es en estos momentos la principal apuesta de Zuckerberg. Un mundo virtual del que, sin embargo, sabemos que es no es un concepto nuevo. Por mencionar un ejemplo, algunos recordamos a Second life, ese mundillo de colores planos, que veíamos desde la pantalla del computador, en donde se ingresaba con un avatar con cara cuadrada, ojos cuadrados, pupilas cuadradas y un nickname, para “interactuar” en un bar virtual pixelado y conocer nuevas personas.

Pero, de hecho, el Metaverso, así Facebook se haya convertido en Meta, para entre otras, sentar un precedente de su nuevo enfoque, en realidad es como la internet, es decir, que no es de nadie; no es de Facebook. Y de hecho ya hay varias compañías tecnológicas como por ejemplo Microsoft y Nvidia, que están invirtiendo duro, en desarrollar sus propios metaversos, que al final, como funciona actualmente internet, serán pequeños universos que formarán parte de un todo. Otro gran ejemplo de lo que puede llegar a ser el Metaverso, son los juegos como “Fortnite”, que incluso ya impulsados por la pandemia, ha creado conciertos virtuales, y hoy gana millones de dólares con las transacciones que generan sus usuarios.

Le caída histórica que tuvo Facebook se presenta en un momento en el que Zuckerberg, avanza a toda marcha, invirtiendo miles de millones de dólares en su propio Second life, del que aún no se tiene fecha clara de lanzamiento. En estos momentos Facebook avanza en el desarrollo de propuestas que conformen su Metaverso, y ya empezó con una plataforma de trabajo remoto llamada “Horizon Workrooms”. Una posible consecuencia de la pérdida de 200 billones de dólares, sea acelerar las alternativas que Meta tiene que ofrecerle a ese público más joven, que aún no trabaja y que está siendo conquistado por otras plataformas.

Lo más probable es que el Metaverso se vaya desarrollando de a poco, y salgan versiones preliminares más robustas incluso este año. La carrera por dominar el Metaverso apenas comienza, y Facebook (Meta) necesita de su gallina de los huevos de oro a tope, produciendo dinero para lograr posicionarse en este nuevo universo paralelo, del que se ha estimado podría representar a tan solo dos años, un mercado global de 800.000 millones de dólares.