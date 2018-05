Listo viaje de Santos a París para celebrar entrada a la OCDE

La Ministra de Comercio María Lorena Gutierrez dio el timonazo final entregando tres puntos para que Colombia fuera aceptada en la Organisation for Economic Co-operation and Development – OCDE – en donde están Chile y México. Por orden del Gobierno de Santos aceptó tramitar la ley de propiedad intelectual, así como comprar vehículos pesados (tractomulas, gruas, buses, etc.) a los Estados Unidos y liberalizar el control de precios de medicamentos.

Esta fue una de las prioridades para Juan Manuel Santos desde el día uno de su presidencia. La traba mayor habían sido las políticas sindicalistas del Estado Colombiano, lo que demoró casi dos años la pertenencia, pues en Europa no veían con buenos ojos el trato institucional a los sindicatos. Los esfuerzos del gobierno fueron muchos, incluyendo la reforma tributaria, que se propuso para cumplir los estándares mundiales.

Faltando dos meses para acabar su Presidencia, Juan Manuel Santos logró convencer al Consejo Ministerial de la OCDE para que lo aceptarana cambio de ceder antes las tres peticiones finales (propiedad intelectual, chatarrización y la regulación de medicamentos). Desde hoy Colombia se convierte en el país número 37, donde los otros 36 son los países más ricos del mundo.

Algunas de las críticas principales es que el país no estaba preparado de puertas para adentro para implementar medidas usuales en países europeos, así como cabría la posibilidad de que Colombia se convierta en un emisor de ayudas monetarias – y dejar de ser receptor – pues es una práctica usual dentro de la OCDE. Los argumentos para defender el ingreso al club, los ha compartido el Estado durante este día.

Siete años de intenso trabajo para recibir esta excelente noticia: El Consejo de la @OECD aprobó la entrada de Colombia. ¡Ya somos parte de las grandes ligas! — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 25 de mayo de 2018