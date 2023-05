¿Les volverá a ir como perro en misa? La producción de Caracol con la que quiere montarle pelea a RCN

.Publicidad.

La televisión en Colombia no pasa por su mejor momento, en cuanto al rating que han obtenido algunas de sus últimas producciones al aire. Pero seguramente, el canal que ha sufrido más con esto es Caracol, quien no ha tenido una gran racha durante los últimos meses e incluso, se podría decir que varias de sus producciones se han ido al estanco. Títulos como 'Los Briceño' y 'Los medallistas', no lograron los resultados esperados y parecían ser más novelas de relleno que producciones para conquistar a los televidentes que tiene el canal.

Sin embargo, no solo estas producciones han sufrido el lamentable destino del olvido; y es que, la producción 'Ventino', también de Caracol y que cuenta con un gran elenco, ha tenido números pésimos en audiencia. Incluso, se llegó a decir que la novela saldría pronto del aire debido a la paliza que estaba recibiendo en rating por parte de su competencia de RCN, 'Ana de nadie'. Sin embargo, parece que el canal está listo para lanzar una nueva moneda al aire con otra producción con la que esperan hacerle la pelea a su rival de patio.

Se trata de 'Romina poderosa', la novela que entrará a reemplazar 'Ventino' y empezará a ser transmitida el próximo 31 de mayo. Sin embargo, no la tiene nada fácil, pues por parte de RCN también será el lanzamiento de 'MasterChef Celebrity' y 'Ana de nadie' aún está al aire. Esto pone en una situación complicada a Caracol ya que, las producciones de su rival han estado teniendo muy buenos resultados. Habrá que ver si las estrategias del canal logran ser lo suficientemente llamativas para reconquistar su audiencia con esta novela nueva.

