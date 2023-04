.Publicidad.

Carolina Cruz, una de las presentadoras de ‘Día a Día’ el matutino de ‘Caracol Televisión', es una de las más sonadas de los últimos meses. Tras su separación con Linconl Palomeque, la colombiana se vio en un nuevo romance con un piloto isleño más joven que ella.

Por ser un personaje tan reconocido en la farándula colombiana, Carolina Cruz está sufriendo suplantación de identidad. Pues crearon una cuenta con sus fotos, sus datos e incluso con fotos de sus hijos, “Ayúdenme a reportar y bloquear a esta cuenta. Urgente bloquear y reportar este perfil falso que está usando mis fotografías y las de mis hijos”, escribió en sus historias de Instagram, pidiendo ayuda a sus seguidores.

Recordemos que esta no es la primera vez que Carolina Cruz pasa por esto, pues hace unos meses, estaban utilizando su imagen para promocionar unas pastillas para adelgazar a modo de testimonio. No obstante, ella siempre ha salido a aclarar la situación y enfatizar que es una estafa para que sus seguidores no caigan. Es evidente que la gente inescrupulosa utiliza su fama y belleza para lucrarse, ser un personaje público tiene sus complicaciones.

