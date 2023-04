.Publicidad.

Una de las producciones más famosas del momento es la novela del canal RCN ‘Ana de nadie’, esta tiene un elenco de primera encabezado por Paola Turbay y Jorge Enrique Avello. Sin embargo, actrices como Adriana Romero han destacado por su impecable interpretación.

Aunque la bogotana en las últimas semanas ha sido tema del que hablar por su separación del también actor, Rodrigo Canadamil, tiene mucho más para ofrecer que un simple divorcio. En un reciente evento que promueve la imagen de la mujer emprendedora y empoderada, Adriana Romero habló sobre los retos que significó para ella estar en la novela tendencia de RCN.

“Nuestro trabajo como actores contribuye a que mucha gente se haga preguntas que no se hacen en la vida normalmente. Esta novela nos tiene hablando de lo que no éramos capaces de hablar y por eso es tan rico estar en este proyecto”.

En ‘Ana de nadie’, Adriana Romero interpreta a Genoveva una mujer que aunque la madurez y sensatez son su mayor fuerte, no quiere enfrentar de manera razonable su enfermedad, el cáncer de mama. La actriz confesó que fue todo un desafío darle vida a este personaje.

“Siempre he querido hacerlo con mucho respeto, mucha dignidad. Hacer un gran homenaje a todas las mujeres que han pasado por esto y que lo han superado, o a las que no lo han logrado, también. Así que me he preparado mucho, ha sido un reto enorme, espero estar a la altura”.

Sin duda alguna, a Adriana Romero le queda un camino mucho más allá de ‘Ana de Nadie’ y es por ello que ya se encuentra trabajando en otros proyectos y espera poder ahondar en su faceta como escritora.