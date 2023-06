Le montó la competencia a Diomedes Díaz: Nace el séptimo hijo de Marc Anthony

.Publicidad.

Uno de los reyes de la salsa, Marc Anthony, se caracteriza por sus fluctuantes relaciones, por lo que actualmente, se encuentra en una relación que no inició hace mucho, con la modelo paraguaya, Nadia Ferreria de 23 años. Un amor con diferencia de edad, pues el artista tiene 54 años. No obstante, ese no ha sido un impedimento para enamorarse y volver a ser padre junto a su joven novia.

A través de sus cuentas de instagram, los padres dieron la noticia con el siguiente mensaje: “El tiempo de Dios es perfecto”. La emoción de sus seguidores fue tanta que a unas horas de ser posteada la imagen, ya cuenta con poco más de 700 mil me gusta. Este sería el primer hijo de la modelo, mientras que en el caso de Marc Anthony, sería su séptimo primogénito. Una cantidad bastante llamativa, pues son de diferentes madres, caso que recuerda a un artista colombiano que también tenía varios hijos de diferentes madres, se trata del difunto vallenato, Diomedes Díaz.

Y es que los hijos del salsero son de cuatro madres diferentes. Inicialmente, adoptó a Ariana, su primera niña, y Alex, junto a su novia de ese entonces, la expolicía Debbie Rosado. De su matrimonio con la puertorriqueña Dayanara Torres, nacieron dos varones, Ryan y Cristian. Después, tuvo su más larga relación con la ‘diva del bronx’ Yenifer López, con quien tuvo a los mellizos Emme y Max. Finalmente, a la lista, se sumaría la modelo Nadia Ferreira con su nuevo retoño. Una inusual circunstancia para un artista internacional como lo es Marc Anthony, pues su vida es bastante agitada y no se sabe cómo distribuye el tiempo para compartir con todos sus hijos.

