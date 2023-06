De la delincuencia a la música: la fuerte confesión de Yeison Jiménez, estuvo en casa por cárcel

.Publicidad.

El querido cantante de música popular, Yeison Jiménez, actualmente tiene una excelente carrera como artista, cuenta con muchos seguidores en redes sociales y una respetada trayectoria que lo posiciona muy bien en la industria. Además, de un excelente capital con el que no solo vive muy bien, si no ayuda a personas que lo necesitan, como en el caso del ‘hombre de la moto’ que se viralizó en redes sociales. No obstante, la vida del cantante no siempre fue tan buena, en su adolescencia pasó oscuros momentos.

Yeison Jiménez, estuvo hace poco en ‘La sala de Laura Acuña’, lugar donde contó historias de su juventud antes de llegar a donde está ahora. El artista, viene de una familia y un barrio muy humilde, además de peligroso, situación que lo hizo andar en malos pasos. El caldense confesó que terminó su bachillerato estando en casa por cárcel y aunque no explicó la razón, contó que tuvo problemas con la justicia: “Por mis notas logré graduarme, con casa por cárcel. Estuve siete meses así. Solo podía ir al colegio. Era menor de edad. Me puse la meta y dije que iba a ser el mejor”, contó a la presentadora.

Explicó que el director del colegio le dio ‘media’ oportunidad para seguir estudiando y así fue como Yeison Jiménez, se mentalizó a sacar las mejores notas y terminar su bachillerato. Después de esa fuerte experiencia, el cantante pudo enderezar su camino, todo a través de su fe en Dios. Asistió a una iglesia cristiana “La primera vez me pareció una payasada”, dijo. En principio no lograba creer, pero tras asistir varias veces empezó a tener fe y actualmente tiene una conexión muy fuerte con el creador. Creencia en la que se apoyó y cambió su vida y sus malos pasos. Otra gran historia del reconocido artista.

