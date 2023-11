El colombiano que jugó en el Barcelona y lo hizo antes que Lionel Messi y Maradona

En los registros del club catalán está el nombre de Lauro Gonzalo Mosquera, el primer cafetero en vestir la camiseta blaugrana, aunque fue en un partido no oficial

En los últimos días, el guajiro Luis Díaz se convirtió en noticia no solamente por su notable protagonismo en el partido de la selección Colombia frente a Brasil, donde anotó doblete, sino por los fuertes rumores que lo ponen en las pretensiones del FC Barcelona. Según algunos medios, las directivas del club blaugrana estarían interesadas en contar con los servicios del delantero, que no ha desentonado en Liverpool y, al contrario, se ha hecho pieza fundamental en el equipo de Jürgen Klopp. El ex Junior entraría a la selecta lista de los colombianos en el Barcelona, como Yerry Mina o Jeison Murillo; pero también a la de Lauro Gonzalo Mosquera, el primer colombiano que jugó en el Barcelona.

La vida e historia de Lauro Gonzalo Mosquera parece más una leyenda que una realidad, debido a la poca información que existe sobre el futbolista colombiano. Se sabe que hizo parte del Deportivo Independiente Medellín en sus inicios y que estuvo en la convocatoria de la selección Colombia que disputó la Copa América de 1957, en donde el equipo nacional terminó en la quinta posición de siete participantes. Detalles de cómo se volvió profesional o en qué otros equipos jugó no hay, pero sí se sabe, de fuente muy confiable, que jugó un partido con el FC Barcelona.

El partido que volvió a Lauro Mosquera en el primer colombiano que jugó en el Barcelona

Según la misma institución blaugrana, fue en 1964 cuando Lauro Gonzalo Mosquera vistió la camiseta del equipo catalán. Lo hizo en un partido no oficial frente al Sabadell Fútbol Club, equipo que fue fundado en 1903 y que tiene una larga historia en Cataluña. El compromiso se llevó a cabo el 24 de junio, en el estadio Nova Creu Alta de Sabadell, en lo que significó el primer y último partido del colombiano, ya que, según los registros, el compromiso era un encuentro de prueba para algunos jugadores que querían pertenecer a la plantilla profesional, y, lastimosamente, el cafetero no convenció.

Entre las curiosidades del partido, se sabe que el técnico que alineó a Lauro era César Rodríguez, histórico jugador blaugrana que, incluso, fue el máximo goleador del FC Barcelona hasta que Lionel Messi rompió su récord; y también que el marcador final dio como perdedor al equipo culé, después de que el Sabadell lo goleó 4-2.

Así las cosas, Lauro Gonzalo Mosquera se convirtió en el primer futbolista colombiano en jugar en el Barcelona, aun cuando lo hizo en un partido que no fue oficial. El cafetero, se puso la casaca azulgrana antes que leyendas sudamericanas como Maradona (1982), Ronaldinho (2003) o Messi (2004), y, sin temor a equivocarse, fue uno de los primeros latinoamericanos en, al menos, llamar la atención de las directivas del club culé.

Los otros cafeteros que se vistieron de blaugrana

Tuvieron que pasar 54 años para que un jugador colombiano volviera a ponerse la camiseta del FC Barcelona y, esta vez, para hacerlo de manera oficial. Fue Yerry Mina, el defensa nacido en Guachené, quien se convirtió en el primer cafetero en jugar un partido legítimo con el equipo catalán, un 8 de febrero de 2018 frente al Valencia. Después de él, fue otro central el que también vistió la casaca culé. Jeison Murillo se convirtió en jugador blaugrana un 20 de diciembre de 2018.

Si las pretensiones del equipo español, de fichar a Luis Díaz, se hacen realidad, el guajiro se convertiría en el tercer colombiano en hacer parte del FC Barcelona de manera oficial. Sin embargo, sería el cuarto cafetero en vestir la camiseta blaugrana, pues no se puede olvidar la hazaña que consiguió Lauro Gonzalo Mosquera, así el partido que disputó no haya quedado en los registros.