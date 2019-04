Las tres del tintero

LOS CALEÑOS PREFIEREN NO BAÑARSE

Por enésima vez esta semana muchos caleños no pudieron bañarse. Sin aviso previo ( lo que indica que el gerente de Empresas Municipales no ejerce en Semana Santa) les volvieron a quitar el agua. Siempre la misma disculpa: por turbiedad de las aguas del río Cauca que abastece las plantas de tratamiento. No han servido las soluciones ilusas de Susana Correa cuando fue gerente de construir unos minirreservorios. No han servido las quijotadas de Armitage de montar unos pozos profundos debajo del lecho del río. Solo sirve usar el agua de Salvajina, traerla entubada hasta Timba, hacer una nueva planta de tratamiento y repartirla por gravedad. Pero les da culillo tener que hacer sociedad con lo paisas de la Epsa y Celsia. Prefieren no bañarse.

LA PUERTA DEL CIELO DEBERÍA VOLVERSE A ABRIR

Esta Semana Santa, cuando los señores del ELN anunciaron que harían una tregua unilateral nadie, ni siquiera el arzobispo de Cali, les paró bolas. Como el presidente Duque no tiene ganas de volver a conversar con ellos y ellos se quedaron en La Habana porque el cerco diplomático que pretendió Holmes para obligar a los gobernantes cubanos a mandarlos amarrados resultó tan estúpido como inconveniente. Pero sobre todo porque los elenos dejaron pasar las coyunturas políticas y se les olvidó que el agua que pasa debajo de un puente no se devuelve, la única salida que queda es que los cardenales alemanes convenzan a Uribe de que vuelvan a encerrar los dirigentes del ELN y a los delegados plenipotenciarios de Duque en el monasterio de las Puertas del Cielo en Baviera para que encuentren una salida y dejen de estar creyendo que con bombas y balas se puede construir el futuro de Colombia.

EL ESPIRITU DE SOLIDARIDAD ANTIOQUEÑO TAMBIÉN LO ESTÁ MATANDO HIDROITUANGO

Los últimos enfrentamientos de principios de Semana Santa entre los actores de la obra de Hidroituango están demostrando cada vez más que no exagerábamos quienes advertimos los errores cometidos. El antiguo espíritu de solidaridad que distinguía a los paisas, también se está acabando por culpa de Hidroituango. El hecho de que EPM en un acto totalmente demencial haga publico que le cobrará a la Sociedad Hidroituango (donde EPM es dueña del 48 %) todos los gastos para corregir los errores en la presa, basados en un contrato leonino que firmaron hace años. Y el que INTEGRAL la firma generadora de la idea, diseñadora de casi toda la represa, hasta del túnel a la carrera que trataron de hacer y que ocasionó la tragedia, le eche las culpas a EPM. Pero sobre todo el enfrentamiento entre el gobernador Luis Pérez y la ingeniería correcta de un lado y el alcalde Federico y los contratistas que se lucraron de la obra por otro, hace ver que Hidroituango fue más que un error de construcción: acabó con el prestigio de que los paisas eran unidos y solidarios para defenderse en las buenas o en las malas.