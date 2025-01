Las razones por la que las motos no pueden circular en algunos túneles de las carreteras del país

Quizás no muchos lo sepan, pero hay ciertos casos en que transitar por estos pasadizos puede llegar a ser peligroso para los motociclistas

La moto se ha convertido en uno de los medios de transporte predilecto por muchos. Con justa causa, pues permite ahorrar tiempo en ciertos casos. Además, también es una opción ideal para poder realizar diferentes viajes en el territorio colombiano. Sin embargo, también es un vehículo de muchos cuidados, pues se está más expuesto que en un carro. Por otro lado, es necesario tener presente que hay lugares o tramos de ciertas vías por las que no pueden transitar. Este es el caso de los túneles y estas son las razones por las que las motos no deben y no pueden hacerlo.

Por esto es que las motos no pueden circular en ciertos túneles del país

Quizás no todos lo sepan pero, transitar en moto en algunos túneles, puede correr varios riesgos. Para estos casos, hay rutas alternas para que los motociclistas puedan circular. Ahora bien, son varias las razones por las que las motos no deben circular por algunos túneles. Entre ellas, se encuentra la acumulación de gases contaminantes que hay en estos. Tengamos presente que algunos son de gran extensión, por lo que se podrían acumular gases que afecten la salud de las personas. Un motociclista se ve mucho más expuesto a estos. Aunque este no es el único riesgo.

Túnel del oriente.

Además de lo ya mencionado, también puede tener algunos peligros respecto a la seguridad vial. Muchos de ellos buscan ofrecer un tráfico fluido a ciertas velocidades. Si bien es cierto que una motocicleta puede lograr estas, sigue siendo vulnerable, por lo que hay un mayor riesgo. Ahora bien, otro de los puntos negativos, es la falta de oxígeno que puede haber en estos. Esto podría afectar el rendimiento del motor, lo que aumentaría el riesgo de conducir una moto en un túnel. De allí se pueden desencadenar otros problemas que afectarían notablemente la motocicleta.

De hecho, se han creado diferentes regulaciones y restricciones en el Código Nacional de Tránsito. Esto busca salvaguardar la vida de aquellos que transitan en motos y prevenir situaciones lamentables. Ciertamente, es una medida muy importante y todo esto explica porque las motos no deben circular en algunos túneles del país.

