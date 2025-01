- Efromovich y su pasión por los aviones: dueño de Aeroitalia y ahora va tras Aerolíneas Argentinas

.Publicidad.

En el exclusivo Hotel Hilton del aeropuerto de Roma el 27 de abril, hace dos años, la atención, entre los muchos asistentes al evento, era para el empresario boliviano de nacionalidad colombiana Germán Efromovich. Estaba lanzando una nueva aerolínea, al otro lado del Atlántico, tras dejar la mala hora de sus empresas en Colombia y Brasil. Aeroitalia era parte de la respuesta a quienes se preguntaban qué estaba haciendo el millonario que resucitó a Avianca y tuvo que dejarla cuando perdió el control entre las deudas y el golpe de su socio de Avianca Holings, el salvadoreño Roberto Kriete.

Avianca había sido la estrella que Efromovich forjó por 15 años después de comprarla quebrada y pagar a Julio Mario Santo Domingo (50 %) y la Federación de Cafeteros (25 %) USD 63 millones, y asumir deudas por USD 220 millones, confirmando su habilidad para tomar empresas moribundas y sacarlas adelante. Con ella había creado un estilo gerencial en el que atender los pasajeros en la cola del counter en El Dorado era usual. Fueron 15 años de éxito empresarial y personal. El empresario que en Colombia había incursionado en petróleo y energía antes de la aviación, había tenido que afrontar también la quiebra de Avianca Brasil, que era reamente OceanAir con la que había intentado su sueño de liderar el mercado de ese país. Antes de la pandemia ya era una pesadilla de quiebra y acusaciones de corrupción por coimas a cambio de millonarios contratos con una subsidiaria de la estatal Petrobras.

Efronovich dice que en dos años logró el 10 % de los pasajeros en Italia con su Aeroitalia

En Italia se estaba sacando el clavo. Había querido repetir su modelo con la quebrada e icónica Alitalia, pero cuando eso no fue posible buscó otro camino. Se unió con un banquero francés, Marc Bourgade, que ha hecho su fortuna en Dubái, donde reside y es CEO de Srellwagen Finance y Flying Solutions DWC; y con Gaetano Intrieri, ex consultor del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia, y creó Aeroitalia. Bourgade es el presidente, Itrieri el CEO y Efromovich es presidente no ejecutivo de la junta directiva.

La aerolínea no es de bajo coste, sino un híbrido que combina aviones de alta densidad con bebidas gratis a bordo, llamada “low cask” con precios competitivos y así ha sido desde el 9 de julio de 2022, cuando realizó su primer vuelo desde el aeropuerto de Forti. Empezó con 2 Boeing, en rutas nacionales, ahora son 13 con una edad media de unos 20 años. Ya vuela a 4 destinos en Europa, el 6 de noviembre de 2023, compró AirConnect, una aerolínea regional rumana que pasó a llamarse Aeroitalia Regional y en julio de este año abrió una nueva base en Bacau, Rumania.

La novedad de este fin de 2024 es que desde el 8 de octubre está volando un Airbus A319. Según el CEO Intrieri se trata de un wetlease , es decir, una modalidad de arrendamiento que incluye también tripulación y demás. Un avión llegó completo con los colores emblemáticas de Aeroitalia con tripulación de Fly Air41 Airways, compañía croata que forma parte del grupo alemán Sundair. En esta modalidad de arrendamiento todo incluido se mantendrá hasta la primavera del 2025 cuando lleguen otros Boeing 737 que ya están pedidos. Efromovich ha manifestado que ya tiene el 10 % del mercado.

Con el ojo en Aerolíneas Argentinas

Ahora el millonario de origen boliviano está tras Aerolíneas Argentinas (AA). Una empresa estatal que el año pasado tuvo una pérdida de USD 200 millones, que sería de USD 400 millones al contabilizar el subsidio de operación que entregó el gobierno de Alberto Fernández. La deuda, aunque se ha reducido, fue de USD 600 millones y se estima que en todo el kirchnerismo le costó USD 8.000 millones al país.

El presidente Javier Milei la quiera privatizar AA sí o sí. El 1 de octubre la declaró sujeta a privatización y ahora es el Congreso el que deberá aprobarlo, lo cual será en las sesiones del 2025.

Efromovich no es el único interesado. También están Avianca, Latam y Azul, una compañía brasileña de bajo costo, con el 29 % del mercado local. Avianca con su Grupo Abra – incluye a la brasilera Gol en proceso de reorganización en EE. UU.- firmó el 1 de octubre un memorando de entendimiento con AA para incorporarse al holding y explorar oportunidades comerciales y de operaciones. Latam es hoy la más grande de Latinoamérica. El diario La Nación ha asegurado que el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, ha tenido conversaciones con los tres