- Avalancha de renuncias de congresistas: ¿Qué hay detrás?

Unos cuantos como María Fernanda Cabal y Alejandro Chacón quieren cambiar de partido y otros como el presidente de la Camara ,Julián López, buscan gobernaciones

María Fernanda Cabal anunció, en la plenaria del Senado, la renuncia a su curul. Además, la excongresista se deslindó del Centro Democrático, partido del que ya estaba desconectada desde que Paloma Valencia fue oficializada como candidata presidencial.

Hoy me despido del Congreso de la República luego de 12 años de trabajo legislativo, debates de control político, investigaciones y lucha frontal contra los socialistas que destruyen nuestro país.



Aquí empieza una nueva etapa en mi vida política al servicio de los colombianos.… pic.twitter.com/hWyMtxw2dU — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 10, 2026

Cabal saldría con la intención de presentarse como candidata a la Gobernación del Valle en las elecciones regionales de 2027, a las que se presentaría en nombre del “Partido Republicano Colombiano”, su propia agrupación política que aún está por lanzarse públicamente.

Le puede interesar: María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, la fórmula que puede cambiar el rumbo de Colombia

Sin embargo, desde los pasillos de el Congreso, varias voces han señalado que el plan alternativo de la senadora sería alinearse con Salvación Nacional para recibir el aval en caso de no concretar la conformación de su colectividad. El otro camino que le quedaría es trabajar en un eventual gobierno de Abelardo De la Espriella con quien ha mostrado simpatía desde sus redes sociales sin mencionarlo.

Otro de los congresistas que dejó su cargo fue Julián López, quien ejercía la Presidencia de la Cámara de Representantes y quien además tendría también intenciones de aspirar a un cargo de elección popular en las elecciones regionales del próximo año.

Esta mañana conversé en @CaracolRadio sobre varios temas que hoy están marcando el debate nacional: mi renuncia a la Cámara de Representantes y la decisión que impide a @ABDELAESPRIELLA el uso de la camiseta de la Selección Colombia como símbolo de campaña.



Les comparto… pic.twitter.com/VjIudmQFXC — Julián López (@Julianlopezte) June 10, 2026

López, quien apoya la campaña de Iván Cepeda, renunció al partido de la U por sus duras diferencias con Dilian Francisca Toro, líder natural de esa colectividad y quien denunció a López por estar creando presuntamente una disidencia.

El vallecaucano espera ser el candidato a la Alcaldía de Palmira o a la Gobernación de Valle del Cauca por el Pacto Histórico, pero para ello tendrá que dar la pelea con Alexander López, del Pacto Histórico quien también aspiraría a ser gobernador si Cepeda no logra la Presidencia.

Le puede interesar: El congresista autor de la Ley 2578 que creó el nuevo día festivo del 9 de julio en Colombia

Otra renuncia desde el legislativo que tendría las misma intenciones que las anteriores es la del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, tras 16 años en el legislativo.

Sobre esta salida, ha trascendido que se habría dado por su posible candidatura a la Gobernación de Norte de Santander, donde nació.

Los que también se van

Por su parte, el senador Óscar Barreto señaló que su renuncia obedece a motivos de salud. El congresista indicó que enfrenta una afección cardíaca, razón por la cual decidió apartarse de su actividad legislativa.

Le puede interesar: Al banquillo del Congreso 5 ministros del gobierno de Gustavo Petro

Asimismo, con la salida de Miguel Ángel Pinto y León Fredy Muñoz, comenzaron a reconfigurar el panorama político nacional de cara a las elecciones regionales de 2027.

Anuncios.

Anuncios..