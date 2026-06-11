- El embajador en Brasil, suspendido por participar en política, tomó vuelo de regreso a Colombia

El pastor Alfredo Saade abordó un avión de regreso en cuanto el Procurador Eljach lo notificó. Su hermano lidera la campaña de Cepeda en el Cesar.

Durante un tiempo, Alfredo Saade recorrió calles y plazas hablando de Jesucristo. Sus caminatas como pastor estaban inspiradas en los relatos bíblicos en que Jesús recorría Galilea, Palestina y Canaán. Al emular a su maestro, compartía el evangelio y se sentía cercano a las enseñanzas.

Hoy, sin embargo, su realidad es muy diferente. El pastor y político, reconocido por su cercanía al presidente Gustavo Petro, enfrenta una suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación.

Según el organismo de control, Saade habría incurrido en una participación indebida en política mientras ejercía funciones públicas. Como consecuencia de la decisión disciplinaria, deberá apartarse temporalmente de su cargo como embajador de Colombia en Brasil. La medida le impide ejercer sus funciones diplomáticas hasta el 21 de junio de 2026.

La influencia de Saade dentro del Gobierno se consolidó tras sumarse a la campaña presidencial de Petro en 2022. Además de participar como precandidato presidencial dentro del Pacto Histórico, se convirtió en una de las figuras encargadas de acercar sectores cristianos a las propuestas de la izquierda colombiana, un segmento tradicionalmente distante y contradictor de dicha tendencia política.

Su trayectoria dentro del Ejecutivo incluyó un breve paso por la Casa de Nariño. En junio de 2025 asumió como jefe de gabinete, cargo que ocupó durante cerca de dos meses antes de salir en agosto del mismo año. Posteriormente fue designado embajador en Brasil, una posición desde la cual continuó siendo una voz cercana al Gobierno.

Sin embargo, tampoco estuvo exento de controversias en su nueva responsabilidad. La Procuraduría considera que habría utilizado su cuenta en la red social X para intervenir en asuntos relacionados con procesos electorales en curso, situación que motivó la suspensión provisional. Al parecer, Saade no aplica la idea de poner la otra mejilla como Cristo.

El pastor, nacido en Valledupar, no es el único funcionario o dirigente cercano al petrismo que ha enfrentado decisiones similares. Agmeth Escaf también fue objeto de una medida provisional por declaraciones relacionadas con el entones candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Escaf llegó al Congreso después de recibir una invitación directa de Gustavo Petro para vincularse al proyecto político. Tras incorporarse al movimiento, logró obtener una curul por el departamento del Atlántico.

A esta lista se suman otros nombres. Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó su cargo tras una decisión disciplinaria que coincidió con su intención de participar activamente en la campaña presidencial. Asimismo, la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría por una presunta extralimitación de funciones.

Las decisiones recientes del organismo de control han impactado a varias figuras cercanas al Gobierno y mantienen abierto el debate sobre los límites de la participación política de quienes ejercen cargos públicos.

Anuncios.

Anuncios..