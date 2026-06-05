El congresista autor de la Ley 2578 que creó el nuevo día festivo del 9 de julio en Colombia

Wilmer Castellanos Representante por el partido Verde fue el ponente de la ley para que el país tuviera su día festivo número 18 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2578 de 2026 por medio de la cual se declara el 9 de julio como el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La norma promulgada el 1 de junio de 2026 tiene por objeto rendir homenaje en el marco de la celebración de los 440 años del municipio.

La normativa, en su artículo 6, declara el 9 de julio de cada año como una fiesta nacional, en conmemoración al día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el cual será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano. Por lo tanto, todos los trabajadores del sector público y privado tendrán derecho al descanso remunerado por la celebración religiosa y se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para establecer que día se aplicaría el descanso remunerado en el calendario.

La nueva ley también autoriza al Gobierno Nacional para que se realice un plan maestro de obras de acueducto y alcantarillado en Chiquinquirá como aporte al desarrollo económico, turístico y religioso del municipio. Además, la construcción de una carretera de doble calzada entre los municipios de Zipaquirá y Barbosa, así como la vía entre Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Tunja, Miraflores y Monterrey. También se autoriza la preservación del patrimonio histórico del municipio como monumentos y bienes de interés cultural.

Con la promulgación de la Ley 2578 de 2026 por parte del Gobierno nacional ,se suma una nueva fecha de descanso en el calendario. De ese modo, el país suma un total de 18 días feriados en el año, de ellos 11 de estas fechas están cobijadas por la Ley Emiliani.

La Virgen de Chiquinquirá es considerada como la Reina y patrona de todos los colombianos. Es una de las imágenes religiosas más representativas del país y su figura reposa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. uno de los destinos más frecuentados por los colombianos durante la Semana Santa y otras festividades religiosas.

El autor de la Ley 2578 es el Represente a la Cámara por el Departamento de Boyacá, Wilmer Yair Castellanos Hernández, del partido Alianza Verde, quien hizo parte de la Comisión Tercera Constitucional de la Cámara de Representantes, de Hacienda y Crédito Público.

Castellanos obtuvo 36 mil votos en las pasadas elecciones de 2022, con los que llegó por primera vez a ocupar una curul y renunció al Congreso el 4 de junio de 2026, para ir por la Gobernación de Boyacá. Pertenece al grupo político del actual Gobernador, Carlos Amaya, que ha sido su aliado en sus aspiraciones política. También fue coautor de otros proyectos de Ley como el de la regulación de los cigarrillos electrónicos y el de la nivelación de los estudiantes rezagados por la pandemia del COVID 19.

Su papá, Carlos Roberto Castellanos, fue Alcalde del municipio de Sutamarchán (Boyacá) y su mamá, Alcira Hernández, ha sido funcionaría pública en la Gobernación. Entre 2020 y 2021, Wilmer Castellanos, se desempeñó como Director de Desarrollo Vial en la Gobernación de Boyacá durante el Gobierno de Ramiro Barragán como Gobernador. En 2015, fue Alcalde del municipio de Sutamarchán con el del Partido Cambio Radical, mientras que en el Congreso de la República apoyó los postulados del gobierno de Gustavo Petro.

Cabe anotar que la iniciativa original planteaba un homenaje al municipio de Chiquinquirá por sus 216 años de fundación como Villa Republicana, por los 40 años de la visita del papa Juan Pablo II y la realización de algunas obras de infraestructura, entre los meses de abril y diciembre de 2024. Sin embargo, el autor del proyecto presentó tres nuevas proposiciones e incluyó el nuevo artículo del día festivo para el debate final.

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