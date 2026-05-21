- Al banquillo del Congreso 5 ministros del gobierno de Gustavo Petro

Entre los ministros citados a rendir cuentas está Guillermo Jaramillo de Salud, Edwin Palma de Minas y María Rojas de Transporte

Las horas más amargas en el Congreso las han pasado los ministros de defensa Iván Velásquez, que estuvo en tres mociones de censura que no prosperaron y el actual Pedro Sánchez que ha tenido dos citas en ese sentido cuando han tenido que responder ante el legislativo. A diferencia del gobierno de Iván Duque, al que le tumbaron el ministro de defensa Guillermo Botero, como se cuenta en esta nota , Petro ha logrado sostener a sus ministros.

Ahora, en la recta final del gobierno, cuatro de ellos fueron llamados a rendir cuentas en las distintas comisiones.

Uno de los que ha sido llamado al tablero es el polémico y defensor a ultranza del petrismo Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud y quien ha sido citado por la Comisión Sexta del Senado.

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Con esta citación la célula legislativa espera que el funcionario entregue un balance sobre actual y nuevo modelo de Salud implementado para el Magisterio Colombiano y lo que ha generado sobre las condiciones de acceso, calidad, oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud para esta población.

Sobre esta cita, se hace una invitación particular para que esté presente el procurador y el contralor general de la nación Gregorio Eljach y Carlos Rodríguez respectivamente como una especie de prenda de garantía.

En este debate, también están citados en la misma condición el recién nombrado Superintendencia de Salud Daniel Quintero, los miembros directivos del FOMAG y la presidente suplente de la Fiduprevisora Vanessa Gallego.

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Entre tanto en la Comisión Primera de Senado, el senador opositor de Cambio Radical Fernando Motoa, quien se quemó en las recientes elecciones a Congreso, citó a rendir cuentas a la ministra de Vivienda Helga Rivas, para que explique el funcionamiento, los niveles de ejecución presupuestal de dicha cartera, el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y la “crisis” del sector construcción tras la suspensión del Programa Mi Casa Ya.

Por su parte, el senador Miguel Barreto del partido Conservador, citó desde la Comisión Quinta de Senado a la ministra de Agricultura Martha Carvajalino para que entregue detalles sobre las medidas asumidas frente a la “crisis” generada en el sector lechero por el impacto de las importaciones masivas sin aranceles de leche en polvo y lacto sueros, los altos costos de la producción y las medidas adoptadas debido a la sequía que podría ocasionarse con el fenómeno del Niño.

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En esta misma comisión, el senador José David Name, del partido de la U, otro de los políticos de vieja casta que se quemó en su afán por reelegirse citó a los ministros de Energía Edwin Palma y María Rojas de Transporte para que expongan “analizar la necesidad de la infraestructura de regasificación en tiempos de crisis de coyuntura energética”.

Ahora solo queda esperar el resultado de estos debates en comisiones para conocer lo que el gobierno ya debería tener en papel en relación a su entrega de balances de gestión por cada cartera a pocos meses de dejar la Casa Nariño.

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