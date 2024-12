Broma de Westcol a Aida Merlano y su novio terminó perjudicando a niña de 13 años; esto pasó

.Publicidad.

De acuerdo a lo que contó Aida Victoria Merlano, ex novia de Westcol, en un video de YouTube, el streamer le habría escrito a Juan David Tejada su novio actual. La influencer no da muchos detalles del mensaje, pero se ve visiblemente enojada y sugiere que el acto no sólo es una falta de respeto con ella y con su pareja, sino con Valka, la artista emergente que es novia de Luis Villa, nombre del streamer.

En medios de comunicación sí explicaron de donde viene el conflicto. Resulta que durante sus emisiones virtuales, Westcol consideró muy divertido escribirle a Tejada y gastarle una broma. El influencer además mostró las cuentas de varios de los familiares del novio de Aida, que terminaron recibiendo amenazas de los seguidores del influencer.

..Publicidad..

| Lea más: Famoso artista caleño reveló cómo Westcol fue importante para su carrera. ¿Cuánto le cobró?

...Publicidad...

Entre ellos estaba la hija de Tejada, de sólo 13 años, quien habría tenido que recibir agresiones de múltiples cuentas virtuales luego de que Westcol hiciera públicas sus redes sociales sin pensar en la integridad de la menor.

....Publicidad....

Esto habría enfurecido a Tejada, quien habría contestado de forma contundente de acuerdo a lo comentado por Aida Victoria en el video: “Igual por la forma en la que te c... cuando mi marido te escribió, yo creo que te diste cuenta de que a él tampoco le hace hacen gracia esos chistes y que tú le dijiste que por favor la paz, que no te gustaban esas inmadureces y él te perdonó, pero yo no”, añadió Aida.

El corto se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde Westcol tiene millones de seguidores que aplauden cada cosa que dice. El influencer también la habría llamado mantenida, pero la mujer le habría contestado que era ella quien pagaba 7 millones por el mercado de la casa y quien había sido clave para su crecimiento como empresario que monetiza a través de las redes sociales.

| No se pierda: Este es el documento legal que Westcol puso a firmar a su nueva novia Valka; ¿desconfía de ella?