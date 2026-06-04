Las familias detrás del negocio de la palma que tiene a Colombia entre los líderes del negocio del aceite

Los Herrera, los Sarmiento y los Dávila Abondano, de los Llanos, el Magdalena y el Casanare lideran una producción que apunta a dos millones de toneladas en 2026

El presidente ejecutivo de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, indicó que para este año 2026 la producción de aceite de palma crudo en Colombia mantiene una sólida senda de crecimiento cercana al 3% anual, logrando alcanzar las 750.000 toneladas al cierre del mes de abril.

Con este impulso, se proyecta que, por primera vez en su historia, el país logre producir dos millones de toneladas anuales. El directivo señaló que, aunque históricamente Europa había sido el principal destino de exportación para el aceite de palma colombiano, la decisión de la Unión Europea de excluir este producto de su programa de biocombustibles obligó al sector a buscar y abrir nuevos mercados como México y Brasil.

De hecho, el año pasado se consolidaron hitos comerciales al ingresar por primera vez a los mercados de África e India. Actualmente, la palmicultura nacional cuenta con una matriz de destinos mucho más diversificada, lo que le brinda una mayor protección frente a la volatilidad y las turbulencias del mercado internacional.

Colombia posee un área sembrada de aproximadamente 610.000 hectáreas de palma de aceite, una cifra que consolida a este sector agroindustrial como el segundo cultivo con mayor extensión agrícola en el país, siendo superado únicamente por el café. Asimismo, estas cifras posicionan a la nación como el cuarto productor mundial de este insumo y el primero en todo el continente americano.

A nivel regional, el departamento del Meta se mantiene como el mayor productor al aportar cerca del 30% de la producción nacional, seguido de cerca por Casanare, zona que en los últimos tiempos está registrando el mayor índice de crecimiento junto con el departamento de Norte de Santander.

En el panorama empresarial, la mayor productora de aceite de palma en el país es Guaicaramo S.A.S.. Esta compañía fue fundada hace casi 40 años por Roberto Herrera Vélez y hoy en día es dirigida por sus cuatro hijos: Catalina, Roberto, Luis Fernando y Juan Manuel Herrera Obregón, continuando con el legado de la familia Herrera, la cual ha estado vinculada al desarrollo de los Llanos Orientales desde el siglo XIX.

El segundo lugar en volumen de producción lo ocupa Agroindustrial de Palma Aceitera, firma que opera principalmente en la Orinoquía colombiana, específicamente en el municipio de Orocué (Casanare). En esta región maneja proyectos de gran escala que incluyen el cultivo en el hato San Felipe y el procesamiento en la planta extractora Industrial Aceitera del Casanare S.A., bajo la representación legal de Jaime Alberto Gómez Muñoz.

Carlos Roberto Murgas Guerrero fue pionero en el sector en la década de los años 80, a él se le debe la selección de la primera variedad adecuada para Colombia. Su Hacienda Las Flores tuvo la primera planta extractora dedicada al procesamiento del fruto de la palma, una expansión vertical que dio origen al grupo agroindustrial Oleoflores, que en la actualidad lidera Carlos José Murgas Dávila y que ha vinculado a pequeños y medianos productores que hacen parte de las alianzas productivas principalmente en la Costa Caribe y la región nororiental del país.

Otra de las grandes productoras del sector es Plantaciones Unipalma de los Llanos S.A., compañía que pertenece mayoritariamente a Corficolombiana con una participación accionaria del 54,5%, integrando así el portafolio del Grupo Aval liderado por la familia Sarmiento. El porcentaje restante de la propiedad de esta empresa se encuentra en sociedad con la multinacional Unilever. Esta unidad agroindustrial opera principalmente en el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, donde cultiva cerca de 5.200 hectáreas de palma de aceite y dispone de su propia planta extractora.

El Grupo Daabon, propiedad de la familia samaria Dávila Abondano, catalogada como una de las empresas agroindustriales más grandes del país, es pionero y líder mundial en la producción de aceite de palma orgánico, sostenible y trazable, gestionando un aproximado de 9.950 hectáreas de cultivo en el departamento del Magdalena.

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Finalmente, en este exclusivo segmento compite Palmeras del Llano, una compañía fundada en 1984 por un grupo de empresarios liderados por Eduardo Bernal, con plantaciones que se extienden a municipios cercanos a su principal planta de beneficio ubicada en la vía Acacías – Dinamarca en el departamento del Meta. Su gerente general es Nelson Norvin Martínez.

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